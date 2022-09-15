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Думки Російсько-українська війна

Досить годувати вату гі*ном! Затоплення Кривого Рогу не було й не буде

"Про всяк випадок інженери вирішили спустити воду з водосховища на кілька метрів, щоб послабити тиск на греблю, яка хоч і не була зруйнована, але отримала дрібні пошкодження. Але ніякого затоплення Кривого Рогу, як і затоплення понтонних переправ ЗСУ, не було й не буде". Думка.

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Радник міністра внутрішніх справ України
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Дамба на річці Інгулець, яку Росія обстріляла, сподіваючись затопити Кривий Ріг
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Учора ввечері весь російський сегмент інтернету гудів. Путін наказав завдати потужного удару по греблі водосховища на річці Інгулець, яке живить водою Кривий Ріг і околиці.

Ті росіяни, хто з піною біля рота заперечували Бучу, де російські солдати вбили понад 400 українців, вчора раділи, передбачаючи апокаліптичні наслідки цього ракетно-піарного удару — що, мовляв, гігантська хвиля затопить половину Кривого Рогу, а отже, можуть загинути десятки тисяч мирних жителів.

Вирішив розібратися в цьому питанні. Подзвонив друзям у Кривий Ріг, запитав, чи не затопило їх і їхні будинки після чергової ракетно-піарної атаки Путіна. Навів справки в тих, хто має питання.

Повідомляю: із шести ракет X-101, кожна ціною 5 мільйонів доларів, поцілила лише одна. І то не в основу дамби, а зверху, лише трохи подряпавши бетон.

Про всяк випадок інженери вирішили спустити воду з водосховища на кілька метрів, щоб послабити тиск на греблю, яка хоч і не була зруйнована, але зазнала дрібних пошкоджень.

Жодного затоплення Кривого Рогу, як і затоплення понтонних переправ ЗСУ, не було й не буде.

Вода в річці Інгулець заплановано підніметься лише на 20 сантиметрів, що ніяк не завадить плануванню та проведенню бойових дій ЗСУ на півдні України.

У Карачунівському водосховищі залишиться достатньо запасів води для того, щоб забезпечувати водою мешканців Кривого Рогу та роботу промислових підприємств.

Річка Інгулець, на якій розташована пошкоджена дамба
Річка Інгулець, на якій розташована пошкоджена дамба
Дамба на річці Інгулець. На фото видно Карачунівське водосховище
Дамба на річці Інгулець. На фото видно Карачунівське водосховище
Ремонтні роботи на греблі, яка постраждала внаслідок обстрілу Росією
Ремонтні роботи на греблі, яка постраждала внаслідок обстрілу Росією
Річка Інгулець, на якій розташована пошкоджена дамба
Дамба на річці Інгулець. На фото видно Карачунівське водосховище
Ремонтні роботи на греблі, яка постраждала внаслідок обстрілу Росією

Резюме:

  1. Загиблих і поранених українців від цього піар-ракетного удару немає. Ушкоджену дамбу відремонтують за рахунок російських репарацій.
  2. Кривий Ріг не затопило й не затопить. Декілька калюж на вулицях не беремо до уваги.
  3. Жодного негативного впливу на перебіг бойових дій на півдні України цей воєнний злочин не вплине. Херсон буде звільнено!
  4. Роспропагандисти й так звані військкори вкотре нагодували своїх глядачів і читачів гі*ном. Ті облизнулися й стали чекати на чергову порцію.
  5. В армії РФ — мінус шість високотехнологічних ракет Х-101 на суму 30 мільйонів доларів. Технологічний термін виготовлення такої ракети становить щонайменше рік.
  6. Ненависть криворіжців до російських окупантів, яка й раніше кипіла, як хвиля, тепер почала зашкалювати. Ще більше містян добровільно візьмуть до рук зброю і випалюватимуть оркську нечисть до нашої повної Перемоги!

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