Досить годувати вату гі*ном! Затоплення Кривого Рогу не було й не буде

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Учора ввечері весь російський сегмент інтернету гудів. Путін наказав завдати потужного удару по греблі водосховища на річці Інгулець, яке живить водою Кривий Ріг і околиці.

Ті росіяни, хто з піною біля рота заперечували Бучу, де російські солдати вбили понад 400 українців, вчора раділи, передбачаючи апокаліптичні наслідки цього ракетно-піарного удару — що, мовляв, гігантська хвиля затопить половину Кривого Рогу, а отже, можуть загинути десятки тисяч мирних жителів.

Вирішив розібратися в цьому питанні. Подзвонив друзям у Кривий Ріг, запитав, чи не затопило їх і їхні будинки після чергової ракетно-піарної атаки Путіна. Навів справки в тих, хто має питання.

Повідомляю: із шести ракет X-101, кожна ціною 5 мільйонів доларів, поцілила лише одна. І то не в основу дамби, а зверху, лише трохи подряпавши бетон.

Про всяк випадок інженери вирішили спустити воду з водосховища на кілька метрів, щоб послабити тиск на греблю, яка хоч і не була зруйнована, але зазнала дрібних пошкоджень.

Жодного затоплення Кривого Рогу, як і затоплення понтонних переправ ЗСУ, не було й не буде.

Вода в річці Інгулець заплановано підніметься лише на 20 сантиметрів, що ніяк не завадить плануванню та проведенню бойових дій ЗСУ на півдні України.

У Карачунівському водосховищі залишиться достатньо запасів води для того, щоб забезпечувати водою мешканців Кривого Рогу та роботу промислових підприємств.

[ + – ] Річка Інгулець, на якій розташована пошкоджена дамба [ + – ] Дамба на річці Інгулець. На фото видно Карачунівське водосховище [ + – ] Ремонтні роботи на греблі, яка постраждала внаслідок обстрілу Росією

Резюме:

Загиблих і поранених українців від цього піар-ракетного удару немає. Ушкоджену дамбу відремонтують за рахунок російських репарацій. Кривий Ріг не затопило й не затопить. Декілька калюж на вулицях не беремо до уваги. Жодного негативного впливу на перебіг бойових дій на півдні України цей воєнний злочин не вплине. Херсон буде звільнено! Роспропагандисти й так звані військкори вкотре нагодували своїх глядачів і читачів гі*ном. Ті облизнулися й стали чекати на чергову порцію. В армії РФ — мінус шість високотехнологічних ракет Х-101 на суму 30 мільйонів доларів. Технологічний термін виготовлення такої ракети становить щонайменше рік. Ненависть криворіжців до російських окупантів, яка й раніше кипіла, як хвиля, тепер почала зашкалювати. Ще більше містян добровільно візьмуть до рук зброю і випалюватимуть оркську нечисть до нашої повної Перемоги!

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