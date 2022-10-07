Путіну – 70 років. 10 причин, чому він повинен піти

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Російські політичні, регіональні та бізнес-еліти вже зрозуміли, що Путін має піти. Залишилося створити в Росії революційну ситуацію, і кривавого тирана скинуть з трону, розірвуть на клаптики або видадуть для міжнародного суду. Я вірю, що так буде! А поки що дам 10 аргументів, чому Путін не може більше залишатися на посаді президента РФ.

Чому Путін має піти: 10 причин

1. Світ змінився, Путін – ні. Подальше збереження всієї повноти влади у руках 70-річного диктатора – загроза миру. Але насамперед – для самої Росії. Він прийшов у владу у зовсім іншу епоху, коли мобільний телефон був розкішшю. Зараз, коли весь світ живе онлайн, Путін все ще читає інтернет за паперовими роздруками. Залишаючись у полоні відсталих консервативних переконань, Путін не встигає за світом, що рвонув уперед на космічних швидкостях. Він навіть не знає, чим живе очолюваний ним народ. Така людина не може керувати сучасною країною, якщо вона не хоче будувати гідне майбутнє, а лише культивувати героїчне минуле.

2. За Путіна Росія стала авторитарною геронтократією. Глава держави спирається на таких самих, як він, ретроградів. Усе його найближче оточення – люди одного із ним покоління. Вони також "застрягли" у 90-х, якщо не в пізньому "совку". Своєрідний ренесанс "Політбюро ЦК КПРС" в епоху цифровізації.

Старіюча, що не змінюється десятиліттями керівна еліта припускається помилок і прорахунків. Так було в СРСР, тобто в Росії, яку Путін та його співучасники будують за лекалами епохи застою.

3. Президент обдурив очікування населення. Він вкрав стабільність, але не дав нічого натомість. Століттями самодержавство в Росії (неважливо, хто на троні – цар, генсек чи президент) будувалося на таємному договорі: влада забезпечує зростання соціальних стандартів та захищає, а населення не лізе у справи влади. Ця база була на часі до 24 лютого. Тепер Путін та його зграя вимагають від людей рабської покірності. При цьому соціальні стандарти різко знижено, а чоловіків забирають у солдати.

4. Акела промахнувся! Зграї потрібен новий ватажок! Навіть найлояльнішим чиновникам та запеклим пропагандистам очевидно, що "спецоперація" в Україні провалилася і цілей не досягнуто. Замість блискавичної перемоги Росія загрузла у війні. Те, що в хворій уяві Путіна малювалося, як маленька переможна війна, закінчиться не "прирощенням територій", а ганебною поразкою, багатомільярдними репараціями та розпадом самої Росії.

5. Путін знищив основу російського благополуччя. 30 років Росія вставала з колін. До кінця 2021 року РФ була зростаючою економікою, соціальний рівень населення зміцнювався і були всі шанси стати одним зі світових лідерів. Але Путін вирішив розміняти національне надбання на війну. В результаті — рівень життя падає, НАТО наблизилося до кордонів, покоління українців не пробачать "спецоперацію", раніше лояльні країни дистанціюються від токсичної Росії.

Рівень життя росіян стрімко летить у прірву, десятки тисяч гинуть, сотні тисяч повертаються пораненими фізично та морально, мільйони втрачають впевненість у завтрашньому дні.

6. Путін хворий. Скільки б не запевняли, що президент сильний і сповнений енергії, це не так. Всі бачили руку, що смикалася, неприродні пози, підпухше обличчя, зниклу поставу. Майже щодня в Мережі з'являється інформація про проблеми Путіна з фізичним чи ментальним станом. Стан здоров'я (зокрема психічного) диктатора з ядерною кнопкою — предмет пильної уваги всіх західних розвідок та світових лідерів.

7. Збожеволілий диктатор готовий розпочати ядерну війну. Самовпевнений російський диктатор уже неодноразово натякав на готовність застосувати ядерну зброю. Якщо ризик ядерної катастрофи стане неминучим, Путін разом із рідними, близькими та обслугою встигнуть сховатися у бункері, де житимуть ще довго та щасливо. А ось мільйони росіян помруть у муках.

8. Росія перетворюється на аналог Північної Кореї. Населення Росії стало заручником Путіна. Кордони швидко закриваються. Громадян країни-вигнанця не хочуть бачити ні в Європі, ні в Америці. А незабаром Кремль опустить залізну завісу і над останніми лазівками, куди біжать росіяни, рятуючись від могилізації. Але життя у закритій країні – це ще й падіння якості життя: не буде імпортних ліків та продуктів, не буде сучасної техніки та послуг. Натомість — вседозволеність влади, тотальна цензура, доноси та війна на роки чи навіть десятиліття.

9. Росії доведеться "жити без Путіна".

Чим довше триватиме перехід до нової реальності, тим він буде болючішим. Єдине, що Путін може запропонувати Росії, – це тотальна ізоляція! Він вичерпав себе як лідер країни.

Чим довше триватиме влада Путіна, тим важче Росії знову налагодити відносини зі світом, тим складніше повернути економічне зростання, тим важче зупинити виїзд з країни розумних людей.

10. Путін не представляє майбутнього Росії. Виступаючи з приводу анексії українських територій, він говорив про що завгодно, тільки не про те, як далі розвиватиметься Росія. Чому? Він просто не знає. Він може повернутися в минуле повне трагедій, але не знає, як побудувати світле майбутнє. А в жахливому теперішньому люди рахують копійки, ховають убитих і за свої гроші збирають могилізованих на вірну смерть за царя, за якого й жити вже не хочеться.

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