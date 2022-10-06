Шойгу з Герасимовим — на вихід. Як Кадиров допомагає Путіну усунути неугодних військових

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Таки вміє недоімперія спантеличувати! Я своєю відсталим аналітичним розумочком вважав, що Путін проведе зміну свого військового керівництва у квітні, одразу драпа росіян з-під Києва та інших українських міст. І зробить це рішуче та нещадно у стилі Сталіна, під якого він косить. Але ні, Шойгу з Герасимовим продовжували втирати Путіну та решті недоімперії, що "все йде за планом". А ті із задоволенням споживали це фу*ло.

І ось — почалося. Швидше за все. Можливо. Над Шойгу та Герасимовим нависла тінь відставки.

Але виявилося, що Путін почувається настільки ослабленим політично і фізично, що змушений запускати цілу пропагандистську кампанію, щоб зрушити оленярів і гібридників, що вросли в крісла. Залучати Кадирова з Пригожиним, обіцяючи їм усілякі плюшки — адміністративні та бюджетні. Спускати з повода телевізійних шавок.

Пишу про це, тому що подібні хороводи навколо дрібного усунення тих, хто не справився, — це очевидна слабкість російської влади. І ця слабкість породжує неабияке бродіння під касками тих, хто ще сподівається на перемогу недоімперії. І послаблює військову міць агресора не гірше за масовий залп хаймарсами.

Бо без віри у перемогу перемоги не буває. Негаразд щось у бл**ському королівстві. І це радує. До речі, жодних репресій проти Шойгу з Герасимовим не передбачається. Їм Путін ще й ордени випише — "За особисту відданість". Днями ми з хорошим товаришем заговорили про розпад недоімперії. Він також у нього вірить, але вважає, що це настільки нескоро, що ми не доживемо. А я відповідаю, що так само сумував, що не доживу до розпаду СРСР. А воно ось як!

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