Шойгу с Герасимовым — на выход. Как Кадыров помогает Путину сместить неугодных военных

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Таки умеет недоимперия озадачивать! Я-то своим косным аналитическим умишком полагал, что Путин проведет смену своего военного руководства в апреле, сразу драпа россиян из-под Киева и других украинских городов. И сделает это решительно и беспощадно в стиле Сталина, под которого он косит. Но нет, Шойгу с Герасимовым продолжали втирать Путину и остальной недоимперии, что "все идет по плану". А те с удовольствием потребляли это фу*ло.

И вот — началось. Скорее всего. Возможно. Над Шойгу и Герасимовым нависла тень отставки.

Но оказалось, что Путин чувствует себя настолько ослабленным политически и физически, что вынужден запускать целую пропагандистскую кампанию, чтобы сдвинуть вросших в кресла оленевода и гибридника. Привлекать Кадырова с Пригожиным, обещая им всякие плюшки — административные и бюджетные. Спускать с поводка телевизионных шавок.

Пишу об этом, потому что подобные хороводы вокруг пустяшного отстранения несправившихся — это очевидная слабость российской власти. И слабость эта порождает изрядное брожение под касками тех, кто еще надеется на победу недоимперии. И ослабляет военную мощь агрессора не хуже массового залпа хаймарсами.

Потому что без веры в победу победы не бывает. Неладно что-то в бл**ском королевстве. И это радует. Кстати, никаких репрессий против Шойгу с Герасимовым не предвидится. Им Путин еще и ордена выпишет — "За личную преданность". На днях мы с хорошим товарищем заговорили о распаде недоимперии. Он тоже в него верит, но считает, что это настолько нескоро, что мы не доживем. А я отвечаю, что точно так же печалился, что не доживу до распада СССР. А оно вон оно как!

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