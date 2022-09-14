Государство-банкрот? Кто ведет Украину к катастрофе

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С такой долговой нагрузкой шансов на быстрое послевоенное восстановление нет от слова совсем. Все деньги будут уходить на погашение долгов. Именно поэтому Украине нужна реструктуризация госдолга и списание 50% тела задолженности. Только в этом случае соотношение долг/ВВП снизиться до уровня менее 60%.

Нужно смириться с тем, что в блидайшие два года Министерство финансов не сможет привлечь с рынка капитала частный ресурс в достаточном объеме. Хоть с внешнего, хоть с внутреннего.

Конечно, можно снизить срок обращения ОВГЗ до трех месяцев и увеличить доходность до уровня инфляция+, то есть до 30-40%, но это путь к очень быстрому бюджетному кризису.

Именно поэтому нам нужна модель реструктуризации формата 1998 года, то есть охват и внешних и внутренних долгов, чтобы не было казуса 2022 года, когда обьем погашения ОВГЗ превысил сумму привлечения на 50 млрд грн.

Ведь это просто отток средств из бюджетной системы в период войны.

Нам нужна бинарная система эмиссии военных облигаций:

Выпуск облигаций для НБУ (10-15 лет, ставка на уровне 0,1%). Выпуск облигаций для бизнеса и населения (солидарность и социальное участие без весомого финансирования бюджета, 1-2 года, ставка 10-15%).

Выпуск облигаций для НБУ позволит избежать глупости "двух карманов", когда Министерство финансов в 2023 году должно заплатить НБУ 70 млрд грн в виде процентов, надеясь, что Нацбанк вернет их сразу обратно. Но на самом деле в таком случае просто опустошается казначейский счет, когда деньги нужны на оборону и социалку.

Потоки госфинансов Минфина и таргетная, маркерная, целевая эмиссия НБУ должны быть оптимизированы. В этом залог успеха формирования военного бюджета страны. Плюс нужна правильная реструктуризация госдолга, частичное списание долгов и пересмотр условий ВВП-варрантов. Платить кредиторам за послевоенное восстановление — это уже хамство.

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