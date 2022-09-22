Ми так не домовлялися. Оточення Путіна боїться ядерної війни

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Через дві години після заяв Путіна та Шойгу про часткову мобілізацію близький до кремля телеграм-канал "Незыгарь" опублікував огляд суспільних настроїв росіян за даними фокус-груп. Детальніші огляди дослідження вони вже публікували раніше. А тут опублікували якесь резюме. Цікава завершальна частина цього огляду:

У суспільстві переважає теза про те, що ці бойові дії мають вести контрактники, добровольці, а також люди, які мають досвід військової служби. Також інваріантним фактором суспільної свідомості є теза про неприпустимість використання ядерної зброї, оскільки це призведе до фатальних наслідків для мільйонів людей.

Загалом нічого особливо сенсаційного в таких оцінках немає. Не хочуть росіяни воювати в Україні. Це було відомо й раніше. Але це було опубліковано кремлівським ресурсом і за дві години після виступу Путіна про часткову мобілізацію та з погрозами про застосування ядерної зброї. Так і читається між рядками істеричний крик: "Навіщо ви це робите?!" Бояться вони і ескалації війни, і особливо ядерної війни. Бояться і прості росіяни, і ті, хто в кремлі та біля кремля. І правильно бояться. Це нормальна реакція. Від чаду шовіністичної істерії вони переходять до страху, страху за своє майбутнє. Лячні реалії війни постукали до них у двері. Подивимося, що буде далі.

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