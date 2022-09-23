Росію завалять похоронками. Як Кремль наплював на договір із власним народом

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У кожній країні діє Громадська угода (ГУ) між громадянами — формалізована чи неформальна. Це ніби фактична згода більшості громадян із правилами, за якими вони живуть. Зокрема із правилами, за якими діє влада. Порушення ГУ завжди веде до соціальних потрясінь і веде до зміни суспільної моделі держави або її краху. Це незаперечний факт, що простежується ще з Стародавньої Греції.

У недоімперії ГУ формулюється приблизно так: влада розповідає народу, як вона про нього невпинно дбає і забезпечує уявні приводи для великодержавної гордості, але у справи народу всерйоз не лізе. У відповідь російський народ вірить у свою велич і богообраність і не лізе у справи влади, дозволяючи їй збагачуватися власним коштом.

Так звана "часткова мобілізація" грубо і зримо зневажає російську ГУ. Тому що Кремль обіцяв знищити Україну і поставити на місце Захід без безпосередньої участі більшості громадян РФ, мовляв, обійдеться контрактниками та добровольцями.

А тепер ось, мобілізація, нестримна, як діарея. І гарматне м'ясо потрібне на фронті негайно, тобто про якусь адекватну підготовку та екіпірування просто не йдеться. І все це заради порожніх фантазій влади, як прямо говорять відомі люди на кшталт Алли Пугачової.

Це ж не в телевізорі перемагати весь світ, це ж в Україні на забій! Так не домовлялися!

Не варто звертати увагу на боязкі антимобілізаційні мітинги в недоімперії. Громадське невдоволення наростатиме разом із кількістю "косяків", які тамтешня влада вже почала творити. А також побачивши очевидну несправедливість при мобілізації, коли будуть рекрутовані переважно люди з нижчого стану.

Але головне — це стрімке зростання кількості похоронок, причому не в сім'ї контрактників, де такий результат хоч мінімальний, але передбачався. А до тих, хто гинути на фронті і близько не збиралися, адже вони тільки погоджувалися з соловйово-скабєєвими, та й усе. А тут раптом окопи, хаймарси і кишки назовні…

Бунту в недоімперії поки що не передбачається. А ось усілякий саботаж гарантований. Запланована кількість мобілізована не буде.

На всіх мобілізованих не знайдеться ні обмундирування, ні озброєння, ні транспорту. Найкривавіші дірки затикатимуться саме покірними строковиками. І так далі по наростаючій.

Хвороба недоімперії почалася з анексії Криму. Її агонія — це повномасштабне вторгнення в Україну. А мобілізація, референдуми тощо — це вже конвульсії. Незабаром у Путіна не сіпатимуться лише нога та рука. Скоро його затрясе, як на електричному стільці. Власне, а чому як?

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