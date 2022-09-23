Китай та Індія поставили ультиматум Путіну. Той у розпачі оголосив мобілізацію

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Деякі з нас припускали, що термінове рішення Путіна щодо мобілізації було зумовлене подіями на саміті ШОС у Самарканді. На тому саміті, на якому домінував голова Компартії Китаю Сі, а Путін сидів, як на стільці пристав.

За моїми даними, в кулуарах саміту Сі та прем'єр Індії Нарендра Моді поставили Путіну ультимативну вимогу якнайшвидше закінчити війну. Він відповів, що закінчить якнайшвидше.

Путін повернувся з саміту ШОС дуже розлютованим, зрозумівши, що тиха підтримка Китаю та Індії скоро може закінчитися. Тому пішов ва-банк із мобілізацією, адже в його розумінні якнайшвидше закінчити війну — означає швидше знищити Україну.

Тому на осінь і зиму треба готуватися до хаотичних спроб наступу згідно з тактикою Жукова — гнатимуть на нас м'ясо із загороджувальними загонами позаду. Не лише на півдні та сході. Крім того, неминучі атаки на інфраструктуру.

Єдиний дещо обнадійливий момент полягає в тому, що, розбивши армію мобіків після регулярної армії (а наші реальні, а не оральні аналітики вважають, що, по суті, регулярна армія Росії перестала існувати як єдиний організаційно-управлінський організм), Путін програє остаточно.

Далі залишається ядерна зброя. Але я не бачу поки що реальних механізмів застосування ядерної зброї Путіним з огляду на загальносвітовий консенсус, включаючи Китай, що ядерного удару допустити не можна. Є позиція, що спільна західно-китайська розвідувальна мережа в системах вищого ешелону влади та армії Російської Федерації зможе зупинити це у разі ухвалення Володимиром Путіним рішення щодо застосування ядерної зброї проти України. Такі поки справи!

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