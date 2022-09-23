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Думки Часткова мобілізація в Росії

Китай та Індія поставили ультиматум Путіну. Той у розпачі оголосив мобілізацію

"За моїми даними, у кулуарах саміту ШОС у Самарканді лідер Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр Індії Нарендра Моді зажадали від Путіна якнайшвидше закінчити війну. Він відповів, що закінчить якнайшвидше, зрозумівши, що тиха підтримка Китаю та Індії скоро може закінчитися". Думка.

Сергій Висоцький
Сергій Висоцький
Журналіст
2576
Сі Цзіньпін Нарендра Моді, ультиматум путіну, китай росія
Сі Цзіньпін та Нарендра Моді поставили ультиматум Путіну. Якщо не виконає їхню вимогу, то перестануть підтримувати РФ
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Деякі з нас припускали, що термінове рішення Путіна щодо мобілізації було зумовлене подіями на саміті ШОС у Самарканді. На тому саміті, на якому домінував голова Компартії Китаю Сі, а Путін сидів, як на стільці пристав.

За моїми даними, в кулуарах саміту Сі та прем'єр Індії Нарендра Моді поставили Путіну ультимативну вимогу якнайшвидше закінчити війну. Він відповів, що закінчить якнайшвидше.

Путін повернувся з саміту ШОС дуже розлютованим, зрозумівши, що тиха підтримка Китаю та Індії скоро може закінчитися. Тому пішов ва-банк із мобілізацією, адже в його розумінні якнайшвидше закінчити війну — означає швидше знищити Україну.

Тому на осінь і зиму треба готуватися до хаотичних спроб наступу згідно з тактикою Жукова — гнатимуть на нас м'ясо із загороджувальними загонами позаду. Не лише на півдні та сході. Крім того, неминучі атаки на інфраструктуру.

Єдиний дещо обнадійливий момент полягає в тому, що, розбивши армію мобіків після регулярної армії (а наші реальні, а не оральні аналітики вважають, що, по суті, регулярна армія Росії перестала існувати як єдиний організаційно-управлінський організм), Путін програє остаточно.

Далі залишається ядерна зброя. Але я не бачу поки що реальних механізмів застосування ядерної зброї Путіним з огляду на загальносвітовий консенсус, включаючи Китай, що ядерного удару допустити не можна. Є позиція, що спільна західно-китайська розвідувальна мережа в системах вищого ешелону влади та армії Російської Федерації зможе зупинити це у разі ухвалення Володимиром Путіним рішення щодо застосування ядерної зброї проти України. Такі поки справи!

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