Україну атакують у всьому світі. Як агенти Путіна доводять непричетність Росії до підриву Каховської ГЕС

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Уважно слідкуйте за інфломаціним простором. Медійно Кремль кинув для дезінформаційної кампанії після підриву ГЕС усі свої сили. Усіх своїх прихованих агентів по всьому світу. Це — набільша дезінфокампанія Путіна з часів збиття "Боїнга". І коли йдуть "спеціальні заходи" такого рівня — палять усіх, в директивному порядку.

Путін кидає у бій усю свою агентурну мережу Фото: ТАСС

Хто з російських так званих лібералів починає ширити тези про "випадковий підрив" чи "втому дамби". Хто з іноземних журналістів починає просувати тезу про "не все так однозначно". Чи, як той же Такер Карлсон, без усіляких доводів починає казати, що це сама Україна. Хто з експертів починає виправдовувати Росію тезами про "військову необхідність" — знайте, це і є вороги. Вороги, бо вони є або співробітниками російських спецслужб, або мають там кураторів, або зв'язані у непрямі агентурні стосунки — тобто під них підведено співробітників чи структури прикриття спецслужб РФ для виконання завдань впливу.

Зараз іде огляд усіх російських спецактивів по світу. Сподіваюся, в нас є кому це записувати у щоденник.

Підрив ГЕС — це продовження путінської програми з геноциду, вигнання та спустошення України. Депопуляція як агресія, яка дозволить за планами Путіна поглинути Україну за рік, два, п’ять, десять.

Поки він живий, кінця цьому не буде. А отже, не буде і якогось сталого миру. Війна у різних проявах та у різній інтенсивності — це наше життя на багато-багато років. На жаль…

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