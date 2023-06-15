Удар по грошах Кадирова. Чому замах на Делімханова – це не просто епізод війни з РФ

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Делімханов — не бойовик Кадирова. Він — його операційний директор, який відповідає за кадирівський бізнес та фінпотоки. Система ця організована через юрисдикцію Об’єднаних Арабських Еміратів. Де долю з кадирівських грошей мають деякі шейхи, які "фронтять" цю систему.

Бізнес Кадирова до сих під працює в Україні. В них є нерухомість, торгові об’єкти та трафікі. Особливо — наркотрафік через Одесу. Є доля в нафтопродуктах.

Делімханов підтримує зв’язки з місцевими менеджерами та представниками Кадирова, зокрема з окремими депутатами ВР.

Делімханов і Кадиров - не просто друзі Фото: grozny-inform.ru

Удар по Делімханову є ударом по грошах Рамзана. І по мережі представників Кадирова, які до сих пір мають впливи в Україні. Оскільки учасники цієї мережі знаходяться на особистому контакті з Делімхановим та в системі особистих гарантій, які не працюють без, власне, гаранта.

Якщо Делімханова вдасться ліквідувати (не факт, що зараз ситуація складається саме так), це буде важливом ударом по монолітності кадирівського режиму, оскільки може спровокувати конфлікт за сфери фінансового впливу в оточені Рамзана.

Будемо сподіватися на краще. Хоча при наявності політичної волі припинити цю діяльність наші спецслужби можуть і без усіляких очікувань. Чого цього не зроблено до цього часу — тема окремої, післявоєнної розмови.

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