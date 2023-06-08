Як Кадиров підставив Китай. Броньовики China Tiger можуть викликати міжнародний скандал

Related video

Російський воєнний злочинець Рамзан Кадиров похвалився новими бронеавтомобілями у складі його угруповання "Ахмат", вони виявилися не російського виробництва, а, зовсім несподівано, китайськими China Tiger.

Броньовики China Tiger виробляє компанія Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing та їх використовують для військових потреб у країнах Африки та Середньої Азії. Тобто на озброєння російського формування, відомого своїми злочинами під час вторгнення в Україну, надійшли китайські броньовики?

Кадиров похвалився, не подумавши про наслідки Фото: topwar.ru

Наслідки від такого продажу для Китаю можуть бути дуже неприємними, адже Захід за допомогу Пекіна Росії не залишиться осторонь і санкції не забаряться. Але все ж таки, я не думаю, що КНР стала б себе так підставляти прямим продажем бронеавтомобілів Кадирову, а тому, це міг бути перепродаж.

Наприклад, бронеавтомобілі China Tiger використовують силовики у Таджикистані. Проте, Кадиров розкрив перший факт використання російськими силовими структурами китайської військової техніки. Думаю, якщо Пекіну за це прилетить, Сі особисто "подякує" Кадирову.

Важливо