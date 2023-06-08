Как Кадыров подставил Китай. Броневики China Tiger могут вызвать международный скандал

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Российский военный преступник Рамзан Кадыров похвастался новыми бронеавтомобилями в составе его группировки "Ахмат", они оказались не российского производства, а, совершенно неожиданно, китайскими China Tiger.

Броневики China Tiger производит компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing и используют для военных нужд в странах Африки и Средней Азии. То есть, на вооружение российского формирования, известного своими преступлениями во время вторжения в Украину, поступили китайские броневики?

Кадыров похвастался, не подумав о последствиях Фото: topwar.ru

Последствия от таких продаж для Китая могут быть очень неприятными, ведь Запад за помощь Пекина России не останется в стороне и санкции не заставят себя ждать. Но все же, я не думаю, что КНР стала бы себя так подставлять прямой продажей бронеавтомобилей Кадырову, а потому это могла быть перепродажа.

К примеру, бронеавтомобили China Tiger используют силовики в Таджикистане. Однако Кадыров раскрыл первый факт использования российскими силовыми структурами китайской военной техники. Думаю, если Пекину за это прилетит, Си лично "поблагодарит" Кадырова.

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