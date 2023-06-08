"Лебедине озеро" Путіна. Вилучення російських активів за кордоном завдасть диктатору останнього удару

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"Лебедине озеро" Путіна. Підрив дамби на Каховський ГЕС — це відвертий злочин проти цивільного населення та цивільної інфраструктури. Понівечений водний баланс цілого регіону. Ті регіони, що вище Каховського водосховища, залишаться з дефіцитом води, в тих, що нижче, зараз ця вода аж по дахи приватних будинків. Руками російських виродків реалізована ціла купа ризиків. Наскільки я розумію, дамба не зруйнована повністю, і остаточні збитки підраховуватимуть, але ці збитки будуть не маленькими і рахуватимуться десятками мільярдів доларів:

прямі втрати населення та бізнесу від штучної повені;

втрати сільського ти рибного господарства, до того ж втрати с/г вже будемо рахувати ближче до кінця року;

втрати від простою промислових підприємств внаслідок дефіциту води;

ризик екологічних катастроф через розлив нафтопродуктів та інших шкідливих речовин.

Очевидно, що вся відповідальність за скоєне лежить на росіянах. Вони не тільки заздалегідь відводили важку техніку, але і ретельно готували інформаційний простір до висвітлення цього теракту. Зараз в заголовках доброї частини західних ЗМІ: "Це не Росія…", "Дамба старенька і вона сама себе підірвала…", "Це все Україна…" тощо. Щоб так за*рати інформаційний простір, потрібен тиждень-два ретельної підготовки і чималий бюджет. Оскільки теракт спрямований відверто проти цивільного населення, то, звісно, в Росії бояться ще більш гострої реакції Великобританії, ЄС та США, тому росіяни і заспівали, що "не все так однозначно…".

Справа рук росіян

Але виходить, що однозначно. А після того, як армія агресора не дала можливості евакуювати людей з лівобережжя, і самі цю евакуацію не здійснили, до порушення водного балансу регіону та екоциду вони додали геноцид. Думаю, що нашим європейським партнерам пора вже почати конфіскацію російських державних активів, заморожених в ЄС, на користь України, і вже пора дати зрозуміти росіянам, що вони втратили свої ЗВР назавжди. Тим паче у світі вже є два юридичні прецеденти, коли ЗВР центральних банків виводили за межі активів, які не можна конфіскувати: по-перше, рішення Верховного суду США 2016 року щодо всіх іранських активів, заарештованих у США; по-друге, рішення міжнародного суду ООН від 30.03.2023 про те, що активи Центрального банку Ірану підлягають конфіскації. Не бачу, чим ЦБ Ірану відрізняється від ЦБР, відмінностей жодних.

В цьому питанні час поставити остаточну крапку, оскільки менеджмент ЦБР годує росіян надіями, що резерви їм повернуть. Однозначна відповідь від ЄС призведе до того, що всередині істеблішменту країни-агресора розпочнеться пошук винних, за втрату 392,5 млрд доларів ЗВР потрібно буде комусь відповісти, як і за збитки від санкцій, і збитки від війни. Розумію, що президент росіян якось не так уявляв собі своє "персональне лебедине озеро", але схоже, що воно вже відбулося саме у Новій Каховці.

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