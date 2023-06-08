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"Лебедине озеро" Путіна. Вилучення російських активів за кордоном завдасть диктатору останнього удару

Підрив Каховської ГЕС переводить Росію в стан абсолютного терориста. І це дає підстави для конфіскації на користь України заморожених на Заході російських активів, вважає економіст Віталій Шапран.

Віталій Шапран
Віталій Шапран
Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА)
eye 42
золото, золотовалютні резерви, Росія
Фото: Pexels | Каховська катастрофа дає підстави конфіскувати золотовалютні резерви Росії
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"Лебедине озеро" Путіна. Підрив дамби на Каховський ГЕС — це відвертий злочин проти цивільного населення та цивільної інфраструктури. Понівечений водний баланс цілого регіону. Ті регіони, що вище Каховського водосховища, залишаться з дефіцитом води, в тих, що нижче, зараз ця вода аж по дахи приватних будинків. Руками російських виродків реалізована ціла купа ризиків. Наскільки я розумію, дамба не зруйнована повністю, і остаточні збитки підраховуватимуть, але ці збитки будуть не маленькими і рахуватимуться десятками мільярдів доларів:

  • прямі втрати населення та бізнесу від штучної повені;
  • втрати сільського ти рибного господарства, до того ж втрати с/г вже будемо рахувати ближче до кінця року;
  • втрати від простою промислових підприємств внаслідок дефіциту води;
  • ризик екологічних катастроф через розлив нафтопродуктів та інших шкідливих речовин.

Очевидно, що вся відповідальність за скоєне лежить на росіянах. Вони не тільки заздалегідь відводили важку техніку, але і ретельно готували інформаційний простір до висвітлення цього теракту. Зараз в заголовках доброї частини західних ЗМІ: "Це не Росія…", "Дамба старенька і вона сама себе підірвала…", "Це все Україна…" тощо. Щоб так за*рати інформаційний простір, потрібен тиждень-два ретельної підготовки і чималий бюджет. Оскільки теракт спрямований відверто проти цивільного населення, то, звісно, в Росії бояться ще більш гострої реакції Великобританії, ЄС та США, тому росіяни і заспівали, що "не все так однозначно…".

затоплення, каховка, днiпро Fullscreen
Справа рук росіян

Але виходить, що однозначно. А після того, як армія агресора не дала можливості евакуювати людей з лівобережжя, і самі цю евакуацію не здійснили, до порушення водного балансу регіону та екоциду вони додали геноцид. Думаю, що нашим європейським партнерам пора вже почати конфіскацію російських державних активів, заморожених в ЄС, на користь України, і вже пора дати зрозуміти росіянам, що вони втратили свої ЗВР назавжди. Тим паче у світі вже є два юридичні прецеденти, коли ЗВР центральних банків виводили за межі активів, які не можна конфіскувати: по-перше, рішення Верховного суду США 2016 року щодо всіх іранських активів, заарештованих у США; по-друге, рішення міжнародного суду ООН від 30.03.2023 про те, що активи Центрального банку Ірану підлягають конфіскації. Не бачу, чим ЦБ Ірану відрізняється від ЦБР, відмінностей жодних.

В цьому питанні час поставити остаточну крапку, оскільки менеджмент ЦБР годує росіян надіями, що резерви їм повернуть. Однозначна відповідь від ЄС призведе до того, що всередині істеблішменту країни-агресора розпочнеться пошук винних, за втрату 392,5 млрд доларів ЗВР потрібно буде комусь відповісти, як і за збитки від санкцій, і збитки від війни. Розумію, що президент росіян якось не так уявляв собі своє "персональне лебедине озеро", але схоже, що воно вже відбулося саме у Новій Каховці.

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Без землі, без води, без риби. Як позначиться підрив Каховської ГЕС на сільському господарстві України
Без землі, без води, без риби. Як позначиться підрив Каховської ГЕС на сільському господарстві України