Без землі, без води, без риби. Як позначиться підрив Каховської ГЕС на сільському господарстві України

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Знищення Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України

Унаслідок терористичного акту росіян на Каховській ГЕС на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тис. га с.-г. земель на правобережжі. А також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської (30%), Херсонської (94%) та Запорізької (74%) областей.

Збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тис. тонн (4 млрд грн). Усього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі всіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Наголошуємо, що всі дані наведені лише за попередніми оцінками Мінагрополітики. Остаточні висновки можна буде зробити, лише коли рівень води стабілізується.

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