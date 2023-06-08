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Без землі, без води, без риби. Як позначиться підрив Каховської ГЕС на сільському господарстві України

Катастрофа, що послідувала за підривом Каховської ГЕС, загрожує грандіозними наслідками для сільського господарства України. За попередніми даними, їх аналізує заступник міністра Денис Башлик.

Денic Башлик
Денic Башлик
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України
eye 187
Затоплення, Херсонська область, Каховська ГЕС
Фото: Соцмережi | Такі катастрофи безслідно не проходять...
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Унаслідок терористичного акту росіян на Каховській ГЕС на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тис. га с.-г. земель на правобережжі. А також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської (30%), Херсонської (94%) та Запорізької (74%) областей.

Збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тис. тонн (4 млрд грн). Усього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі всіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Наголошуємо, що всі дані наведені лише за попередніми оцінками Мінагрополітики. Остаточні висновки можна буде зробити, лише коли рівень води стабілізується.

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