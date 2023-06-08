Без земли, без воды, без рыбы. Как отразится подрыв Каховской ГЭС на сельском хозяйстве Украины

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Уничтожение Каховской ГЭС нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству Украины

В результате террористического акта россиян на Каховской ГЭС на Херсонщине затопление ориентировочно 10 тыс. га с.-х. земель на правобережье. А также в несколько раз больше на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией.

Кроме того, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской (30%), Херсонской (94%) и Запорожской (74%) областей.

Ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может составить 95 тыс. тонн (4 млрд грн). Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.

Отмечаем, что все данные приведены только по предварительным оценкам Минагрополитики. Окончательные выводы можно сделать, только когда уровень воды стабилизируется.

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