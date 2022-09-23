Ракет немає? Чому Росія вдарила по Одесі іранським безпілотником Shahed-136

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Буквально вчора я розповідав в інтерв'ю "Суспільне", що використання БПЛА-камікадзе Shahed-136 по Одесі не доцільне з цілої низки причин, як сьогодні було здійснено наліт на місто цих безпілотників.

Я все менше розумію, що рухає окупантами. Справа в тому, що Shahed-136, поки проти нього не вироблено алгоритму ефективної протидії, можуть застосовувати в зоні бойових дій проти ЗСУ, намагаючись заблокувати контрнаступ.

Натомість вони відправляють енну кількість БПЛА через море, на Одесу, для чого? Для того, щоб частина з них впала в море за час перельоту через відмову? Іншу частину збило ППО? А ті, що залишилися, щоб що? Щоб завдати удару, компенсуючи дефіцит ракетного озброєння?

Схоже, так. Росіяни вирішили провести експеримент, наскільки ефективно вони можуть застосовувати Shahed-136 замість, наприклад, П-800 "Онікс" або Х-22. Не можна сказати, що експеримент невдалий, адже, крім збитих БПЛА, є і влучення, є руйнування і жертва серед мирних жителів міста.

З іншого боку, це не вирішує питання щодо створення елемента масштабного терору на місцеве населення чи досягнення якоїсь тактичної чи стратегічної переваги. Не вирішуються відповідні завдання.

Зі свого боку, Росія стає в питаннях застосування цих засобів залежною від Ірану, замінюючи ракети безпілотниками власного виробництва. Окремо хочу зауважити, що реакція Києва на появу іранської зброї у росіян має бути рівноцінною загрозі та адресована, зокрема, і на адресу Тегерана.

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