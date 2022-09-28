Израиль принял на лечение первых тяжелораненых украинских военных

Первыми в страну приехали двое украинцев с ампутациями рук. Всего система здравоохранения Израиля готовится принять 20 пострадавших с тяжелыми боевыми ранениями.

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Израиль принял на лечение двух первых украинских военных с ампутациями рук. Об этом сообщает портал Maariv со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, по инициативе Минздрава Израиля при сотрудничестве с Министерством иностранных дел в ближайшие недели система здравоохранения страны будет принимать раненых военных из зон боевых действий в Украине.

Всего в израильские клиники прибудет около 20 пострадавших с тяжелыми ампутациями конечностей, требующих комплексной реабилитации, дополнительных операций и нуждающихся в протезировании.

Первые украинские раненые прибыли в госпиталь Шеба в Тель-ха-Шомер. Как уточняет издание Курсор, оба военных пройдут реабилитацию и установку протезов.

Остальные бойцы будут распределяться по другим больницам.

Ранее Фокус уже рассказывал о том, что в Израиле будут протезировать раненых украинских солдат. Это стало возможным благодаря достижения соглашения, которого несколько месяцев добивался посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Напомним, Израиль не признает результаты псевдореферендумов в оккупированных частях Украины. Посол Израиля Майкл Бродский заявил, что его страна выступает за суверенность и территориальную целостность Украины.