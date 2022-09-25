Выполнили обещание: в Израиле будут протезировать раненых украинских солдат

Первые два украинца уже сегодня должны прибыть в израильскую клинику, всего помощь окажут 20 военнослужащим.

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20 нуждающихся в протезировании и реабилитации украинских военнослужащих смогут получить медицинскую помощь в Израиле, сообщает Newsru.

По данным издания, 25 сентября первые два украинца должны прибыть в Тель-Авив, откуда их отвезут в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Это стало возможным благодаря достижения соглашения, которого несколько месяцев добивался посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В европейских больницах услуги протезирования получили сотни раненых украинских воинов.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц еще в мае заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку израильтян.

"Мы выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставлены напрямую в Украину, и организуем доставку раненых из Украины на лечение в Израиль за наш счет, — пообещал тогда Горовиц. — Израиль осуждает жестокое вторжение России и поддерживает Украину. Это наша твердая значимая позиция, и мы подкрепляем ее действиями".

Спустя месяц украинское посольство в Тель-Авиве раскритиковало израильское правительство за задержки в выполнении обещания, которым "нет никакого оправдания". При этом дипломаты отметили, что Израиль — международный лидер в области протезирования.

Помимо военных некоторые страны помогают и мирным жителям Украины. пострадавшим во время российских обстрелов. К примеру, в США прошли курс реабилитации жители Краматорска, которых ранило летом, во время ракетного удара.

Летом Министерство социальной политики Украины сообщило, что раненые во время боевых действий украинцы могут бесплатно получить необходимые протезы и коляски.

В июне министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за войны более 500 украинцев нуждаются в протезировании. Чтобы обеспечить их медицинской помощью, во Львове хотят построить Национальный центр реабилитации жертв войны Unbroken ("Несокрушимые"). В центре будут не только устанавливать протезы, но и производить их. Заявленная стоимость проекта составляет 77 млн евро.