Пострадавшие во время войны украинцы могут бесплатно получить протезы и коляски, — Кабмин

На бесплатное протезирование могут рассчитывать участники боевых действий и мирные граждане, получившие увечья в ходе агрессии РФ.

Граждане, получившие инвалидность в ходе полномасштабной агрессии РФ против Украины, могут бесплатно получить необходимые протезы и коляски. Об этом в специальной памятке сообщило Министерство социальной политики Украины.

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По данным ведомства, на бесплатные протезы и средства реабилитации, могут рассчитывать:

лица с инвалидностью, в том числе дети;

участники боевых действий, получившие ранения, контузию, увечья или заболевание в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах и в период ведения боевых действий;

пострадавшие в ходе боевых действий мирные граждане;

пожилые люди (протезы верхних и нижних конечностей, вспомогательные средства для их крепления).

В частности, речь идет о таких средствах реабилитации:

протезно-ортопедические изделия, в том числе ортопедическая обувь;

специальные средства самообслуживания и ухода;

средства для передвижения;

вспомогательные средства для личной подвижности, передвижения и подъема;

мебель и оснащение;

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.

Для протезирования будут использоваться не только отечественные, но и импортные комплектующие, в том числе:

коленные узлы;

искусственные стопы;

компоненты к протезам верхних конечностей;

искусственные кисти с тяговым управлением;

электрические искусственные кисти.

Чтобы получить протезы, коляски, а также компенсации за уже приобретенные за свой счет таких средств, необходимо подать соответствующее заявление в органы социальной защиты и другие профильные государственные службы. Порядок и форма подачи документов приведена министерством в памятке.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины недавно анонсировали создание во Львове Национального центра реабилитации для жертв войны Unbroken ("Несокрушимые"), на базе которого будет проводиться робопротезирование.

Ранее народные депутаты Верховной Рады предложили призывать на службу в армию людей с инвалидностью с их согласия.