"Несокрушимые": во Львове построят центр реабилитации с робопротезированием

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, из-за войны более 500 украинцев нуждаются в протезировании. Заявленная стоимость проекта составляет 77 миллионов евро.

Во Львове построят Национальный центр реабилитации для жертв войны Unbroken ("Несокрушимые"). Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко представил на форуме доноров его проект, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Его планируют создать на базе Первого медицинского объединения Львова.

По словам главы МОЗ, на сегодняшний день более полутысячи украинцев официально нуждаются в протезировании из-за потерянных конечностей в результате военных действий на территории страны. В реабилитационном центре ежегодно смогут помогать около 50 тыс. травмированных украинцев и проводить более 10 тыс. хирургических операций.

[ + – ] В Украине более 500 граждан нуждаются в протезировании из-за войны.

По информации министра, в центре реабилитации соберут новейшие технологии реконструкции, в том числе реконструктивную хирургию, ортопедию и роботизированное протезирование.

"В центре будут не только устанавливать протезы пострадавшим от войны украинцам, но и станут производить их. Также запланирована 3D-печать костных имплантов", — рассказали в министерстве.

Как рассказал генеральный директор Первого медицинского объединения Олег Самчук, придумали в экспериментальном режиме запустить роботизированное протезирование.

"Они изготовили руку-робот, которая полностью заменяет конечность. Эта рука сейчас есть у нас в больнице и уже на следующей неделе мы ее установим", — поделился информацией Самчук.

[ + – ] Олег Самчук рассказывает о проекте реабилитационного центра. Фото: Львовский городской совет

Строительство центра по предварительным расчетам обойдется в 77 млн евро. На базе проведенного форума были подписаны первые меморандумы с инвесторами. Для сбора средств также запустили специальную платформу Unbroken, где каждый желающий может пожертвовать деньги.

"С каждым днем людей, нуждающихся в длительной реабилитации в Украине, становится больше. Такие реабилитационные центры уже нужны стране, и мы не остановимся исключительно на львовском", — прокомментировал Ляшко.

Ранее Фокус рассказывал, как из-за войны в Украине перестроилась вся медицинская система. В первый месяц после вторжения украинский Минздрав сосредоточил все силы на создании новых логистических цепочек для обеспечения медикаментами и лечения пациентов в условиях боевых действий.

Также мы писали о том, как Львов стал лидером трансплантологии в Украине.