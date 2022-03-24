Медицина военных катастроф. Как за месяц войны перестроилась медицинская система Украины

Украинский Минздрав работает над созданием новых логистических цепочек для обеспечения медикаментами и лечения пациентов в условиях войны.

Агрессия РФ в Украине нанесла значительный урон нашей медицинской системе: от оккупации страдает инфраструктура, не работают обычные алгоритмы оказания медицинской помощи. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, с начала войны и по 22 марта враг обстрелял 139 больниц, десять из них уничтожены полностью, их нужно будет отстраивать с нуля. Под прицелом и сами медики: шестеро убиты, 16 ранены, бригады медицинской помощи обстреливают и похищают, как это было с бригадой скорой помощи Харькова, которая 20 марта направлялась с гуманитарным грузом в оккупированный Вовчанск.

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С началом войны нарушились поставки медикаментов: в аптеках восточных регионов Украины острый дефицит как наиболее употребляемых лекарств — жаропонижающих, антисептиков, снижающих артериальное давление и успокоительных, так и медикаментов, предназначенных для терапии хронических заболеваний вроде инсулина и гормональных препаратов. Особенно остро дефицит ощущают населенные пункты, пребывающие под временной оккупацией врага и за линией фронта, куда сложно поставлять грузы.

[ + – ] Пострадавший в результате обстрела семилетний мальчик Вова в больнице. Харьков, 10 марта 2022 г.

В сложных условиях вынуждены работать лечебные учреждения обстреливаемых Харькова, Чернигова, где недостаточно персонала и ресурсов для оказания помощи пациентам. Страшная ситуация в Мариуполе: по сообщению горсовета, в левобережной больнице №4 из 95 врачей осталось лишь девять, и они продолжают работать в подвалах в условиях непрерывных обстрелов и потока раненых.

Поэтому усилия украинского Минздрава в этот военный месяц сосредоточены на создании военной логистики. Одно ее направление с медикаментами и гуманитарными грузами идет с запада на восток страны, а в обратном направлении налаживают перевозку пациентов с тяжелыми заболеваниями, которые из-за военных действий лишились возможности получить необходимое лечение.

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Для обеспечения медикаментами прифронтовые регионы ведомство собирает информацию о потребностях в электронной системе MedData непосредственно от учреждений, а чтобы их обеспечить, сотрудничает с крупными благотворительными фондами и организациями. Кроме того, за первые 15 дней войны Минздрав распределил более 500 тонн медицинской помощи из зарубежных стран. Отдельным направлением работы является дебюрократизация медицинских услуг и облегчение доступа к препаратам и лечению, учитывая массовое переселение украинцев внутри страны. С 13 марта пациенты могут получать инсулин бесплатно. Всю стоимость препарата аптекам будут возмещать из госбюджета. Кроме того, по словам Виктора Ляшко, получить лекарства по программе "Доступні ліки" переселенцы могут в любой аптеке, а семейные врачи обязаны принимать пациентов, где бы они раньше ни жили.

Также министерство участвует в инициативе первой леди Елены Зеленской по эвакуации детей с онкозаболеваниями в европейские страны, где им обеспечивают бесплатное лечение. По данным Минздрава, за рубеж отправили уже шесть конвоев и вывезли 300 детей. Из зон боевых действий эвакуируют пациентов и с другими заболеваниями, их переправляют во временные "сортировочные больницы" и затем распределяют по медучреждениям в безопасных регионах Украины, а некоторых больных отправляют за рубеж.