Медицина воєнних катастроф. Як за місяць війни перебудувалася медична система України

Український МОЗ працює над створенням нових логістичних ланцюжків для забезпечення медикаментами та лікування пацієнтів в умовах війни.

Агресія РФ в Україні завдала значної шкоди нашій медичній системі: від окупації страждає інфраструктура, не працюють звичайні алгоритми надання медичної допомоги. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, з початку війни та по 22 березня ворог обстріляв 139 лікарень, десять із них знищено повністю, їх потрібно буде відбудовувати з нуля. Під прицілом і самі медики: шестеро вбито, 16 поранено, бригади медичної допомоги обстрілюють і викрадають, як це було з бригадою швидкої допомоги Харкова, яка 20 березня прямувала з гуманітарним вантажем до окупованого Вовчанська.

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З початком війни порушилося постачання медикаментів: в аптеках східних регіонів України гострий дефіцит як найбільш уживаних ліків — жарознижувальних, антисептиків, що знижують артеріальний тиск і заспокійливих, так і медикаментів, призначених для терапії хронічних захворювань на зразок інсуліну та гормональних препаратів. Особливо гостро дефіцит відчувають населені пункти, які перебувають під тимчасовою окупацією ворога та за лінією фронту, куди складно постачати вантажі.

[ + – ] Постраждалий унаслідок обстрілу семирічний хлопчик Вова у лікарні. Харків, 10 березня 2022 р.

У складних умовах змушені працювати лікувальні заклади обстрілюваних Харкова, Чернігова, де недостатньо персоналу та ресурсів для надання допомоги пацієнтам. Страшна ситуація в Маріуполі: за повідомленням міськради, у лівобережній лікарні №4 з 95 лікарів залишилося лише дев'ять, і вони продовжують працювати у підвалах в умовах безперервного обстрілу та потоку поранених.

Тому зусилля українського МОЗ цього воєнного місяця зосереджені на створенні військової логістики. Один її напрямок із медикаментами та гуманітарними вантажами йде із заходу на схід країни, а у зворотному напрямку налагоджують перевезення пацієнтів із тяжкими захворюваннями, які через воєнні дії втратили можливість отримати необхідне лікування.

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Для забезпечення медикаментами прифронтових регіонів відомство збирає інформацію про потреби в електронній системі MedData безпосередньо від установ, а щоб їх забезпечити, співпрацює з великими благодійними фондами й організаціями. Крім того, за перші 15 днів війни МОЗ розподілило понад 500 тонн медичної допомоги із зарубіжних країн. Окремим напрямком роботи є дебюрократизація медичних послуг і полегшення доступу до препаратів та лікування з огляду на масове переселення українців усередині країни. З 13 березня пацієнти можуть отримувати інсулін безплатно. Усю вартість препарату аптекам відшкодовуватимуть з держбюджету. Крім того, за словами Віктора Ляшка, отримати ліки за програмою "Доступні ліки" переселенці можуть у будь-якій аптеці, а сімейні лікарі зобов'язані приймати пацієнтів, де б вони раніше не жили.

Також міністерство бере участь в ініціативі першої леді Олени Зеленської щодо евакуації дітей з онкозахворюваннями в європейські країни, де їм забезпечують безкоштовне лікування. За даними МОЗ, за кордон відправили вже шість конвоїв і вивезли 300 дітей. Із зон бойових дій евакуюють пацієнтів і з іншими захворюваннями, їх переправляють у тимчасові "сортувальні лікарні" й потім розподіляють у медустанови в безпечних регіонах України, а деяких хворих відправляють за кордон.