"Незламні": у Львові збудують центр реабілітації з робопротезуванням

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, через війну понад 500 українців потребують протезування. Заявлена вартість проєкту складає 77 мільйонів євро.

У Львові збудують Національний центр реабілітації для жертв війни Unbroken ("Незламні"). Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко презентував на форумі донорів його проєкт, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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Його планують створити на базі Першого медичного об'єднання Львова.

За словами голови МОЗ, на сьогодні понад пів тисячі українців офіційно потребують протезування через втрачені кінцівки внаслідок воєнних дій на території країни. В реабілітаційному центрі щорічно зможуть допомагати близько 50 тис. травмованих українців та проводити понад 10 тис. хірургічних операцій.

[ + – ] В Україні понад 500 громадян потребують протезування через війну

За інформацією міністра, в центрі реабілітації зберуть новітні технології реконструкції, зокрема реконструктивну хірургію, ортопедії та роботизоване протезування.

"У центрі не лише встановлюватимуть протези потерпілим від війни українцям, а й вироблятимуть їх. Також заплановано 3D-друк кісткових імплантів", — розповіли в міністерстві.

Як розповів генеральний директор Першого медичного об'єднання Олег Самчук, придумали в експериментальному режимі запустити роботизоване протезування.

"Вони виготовили руку-робота, яка повністю замінює кінцівку. Ця рука зараз є в нас у лікарні, і вже наступного тижня ми її встановимо", — поділився інформацією Самчук.

[ + – ] Олег Самчук розповідає про проєкт реабілітаційного центру Фото: Львівська міська рада

Будівництво центру за попередніми розрахунками коштуватиме 77 млн євро. На базі проведеного форуму підписано перші меморандуми з інвесторами. Для збору коштів також запустили спеціальну платформу Unbroken, де кожен охочий може пожертвувати гроші.

"З кожним днем людей, які потребують тривалої реабілітації в Україні, стає більше. Такі реабілітаційні центри вже потрібні країні, і ми не зупинимося лише на львівському", — прокоментував Ляшко.

Раніше Фокус розповідав, як через війну в Україні перебудувалася вся медична система. В перший місяць після вторгнення українське МОЗ зосередило всі сили на створенні нових логістичних ланцюжків для забезпечення медикаментами та лікування пацієнтів в умовах бойових дій.

Також ми писали про те, як Львів став лідером трансплантології в Україні.