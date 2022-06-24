В Раде предложили набирать в армию людей с инвалидностью: условия мобилизации

Нардепы уверяют, что имеющие инвалидность могут пойти в ВСУ добровольно. Им разрешат служить по месту регистрации или проживания.

Украинские нардепы предложили призывать на службу в армию людей с инвалидностью после их согласия. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.

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Лица с инвалидностью в период военного положения могут призываться на военную службу по их согласию и проходить ее в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают, говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту авторы объяснили причину внедрения новой нормы.

Из-за возможности разной трактовки словосочетания "быть призванным", существует проблема у лиц, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, но проявивших добровольное желание проходить ее. Для правильной трактовки и последующего использования нужно уточнить соответствующую правовую норму", – отметили законодатели.

Зарегистрированный документ закрепляет запрет на выезд из Украины для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения.

[ + – ] В Украине изменят правила призыва в армию из-за нападения РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, список который определил Кабинет Министров Украины", – напомнили нардепы.

Отметим, что 22 июня в парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает отсрочку от мобилизации гражданам, чьи родственники погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня заявил об изменении правил призыва в армию из-за нападения России. По его словам, военные рассматривают несколько вариантов, в том числе на основе опыта Израиля.

Ассоциации юристов Украины ранее объясняла правила и порядок вручения повесток в военкомат. Если в документе неправильно указали ФИО будущего призывника, это снизит вероятность привлечения к ответственности из-за неявки.

Фокус в статье "Отсрочка, бронирование и "белый" билет. Все, что нужно знать о мобилизации в Украине" отвечал на самые частые вопросы о призыве на службу в армию.