В Раде предложили набирать в армию людей с инвалидностью: условия мобилизации
Нардепы уверяют, что имеющие инвалидность могут пойти в ВСУ добровольно. Им разрешат служить по месту регистрации или проживания.
Украинские нардепы предложили призывать на службу в армию людей с инвалидностью после их согласия. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.
Лица с инвалидностью в период военного положения могут призываться на военную службу по их согласию и проходить ее в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают, говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту авторы объяснили причину внедрения новой нормы.
Из-за возможности разной трактовки словосочетания "быть призванным", существует проблема у лиц, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, но проявивших добровольное желание проходить ее. Для правильной трактовки и последующего использования нужно уточнить соответствующую правовую норму", – отметили законодатели.
Зарегистрированный документ закрепляет запрет на выезд из Украины для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения.
"Право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, список который определил Кабинет Министров Украины", – напомнили нардепы.
Отметим, что 22 июня в парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает отсрочку от мобилизации гражданам, чьи родственники погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня заявил об изменении правил призыва в армию из-за нападения России. По его словам, военные рассматривают несколько вариантов, в том числе на основе опыта Израиля.
Ассоциации юристов Украины ранее объясняла правила и порядок вручения повесток в военкомат. Если в документе неправильно указали ФИО будущего призывника, это снизит вероятность привлечения к ответственности из-за неявки.
Фокус в статье "Отсрочка, бронирование и "белый" билет. Все, что нужно знать о мобилизации в Украине" отвечал на самые частые вопросы о призыве на службу в армию.