У Раді запропонували набирати в армію людей з інвалідністю: умови мобілізації
Нардепи запевняють, що люди, які мають інвалідність, можуть піти в ЗСУ добровільно. Їм дозволять служити за місцем реєстрації або проживання.
Українські нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю після їхньої згоди. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України.
Особи з інвалідністю у період воєнного стану можуть призиватися на військову службу за їх згодою та проходити її в межах області, в якій зареєстровані чи проживають, йдеться у документі.
У пояснювальній записці до законопроєкту автори пояснили причину запровадження нової норми.
Через можливість різного трактування словосполучення "бути призваним" існує проблема в осіб, які мають відстрочку від призову на військову службу, але проявили добровільне бажання проходити її. Для правильного трактування і подальшого використання потрібно уточнити відповідну правову норму", — зазначили законодавці.
Зареєстрований документ закріплює заборону на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років під час воєнного стану.
"Право виїзду за межі України під час дії воєнного стану може бути надано особам, список яких визначив Кабінет Міністрів України", — нагадали нардепи.
Зазначимо, що 22 червня у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує відстрочку від мобілізації громадянам, чиї родичі загинули чи зникли безвісти під час повномасштабної війни з Росією.
Президент України Володимир Зеленський 23 червня заявив про зміну правил призову в армію через напад Росії. За його словами, військові розглядають кілька варіантів, зокрема на основі досвіду Ізраїлю.
Асоціація правників України раніше пояснювала правила та порядок вручення повісток у військкомат. Якщо в документі неправильно вказали ПІБ майбутнього призовника, це знизить ймовірність притягнення до відповідальності через неявку.
Фокус у статті "Відстрочка, бронювання і "білий" квиток. Усе, що потрібно знати про мобілізацію в Україні" відповідав на найчастіші питання про призов на службу в армію.