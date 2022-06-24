У Раді запропонували набирати в армію людей з інвалідністю: умови мобілізації

Нардепи запевняють, що люди, які мають інвалідність, можуть піти в ЗСУ добровільно. Їм дозволять служити за місцем реєстрації або проживання.

Українські нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю після їхньої згоди. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України.

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Особи з інвалідністю у період воєнного стану можуть призиватися на військову службу за їх згодою та проходити її в межах області, в якій зареєстровані чи проживають, йдеться у документі.

У пояснювальній записці до законопроєкту автори пояснили причину запровадження нової норми.

Через можливість різного трактування словосполучення "бути призваним" існує проблема в осіб, які мають відстрочку від призову на військову службу, але проявили добровільне бажання проходити її. Для правильного трактування і подальшого використання потрібно уточнити відповідну правову норму", — зазначили законодавці.

Зареєстрований документ закріплює заборону на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років під час воєнного стану.

[ + – ] В Україні змінять правила призову в армію через напад РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Право виїзду за межі України під час дії воєнного стану може бути надано особам, список яких визначив Кабінет Міністрів України", — нагадали нардепи.

Зазначимо, що 22 червня у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує відстрочку від мобілізації громадянам, чиї родичі загинули чи зникли безвісти під час повномасштабної війни з Росією.

Президент України Володимир Зеленський 23 червня заявив про зміну правил призову в армію через напад Росії. За його словами, військові розглядають кілька варіантів, зокрема на основі досвіду Ізраїлю.

Асоціація правників України раніше пояснювала правила та порядок вручення повісток у військкомат. Якщо в документі неправильно вказали ПІБ майбутнього призовника, це знизить ймовірність притягнення до відповідальності через неявку.

Фокус у статті "Відстрочка, бронювання і "білий" квиток. Усе, що потрібно знати про мобілізацію в Україні" відповідав на найчастіші питання про призов на службу в армію.