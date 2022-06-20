Викликати у військкомат можуть не лише повісткою, а й по телефону — Асоціація правників

В умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, тому якщо громадянин отримав телефонний виклик у військкомат, не можна його проігнорувати.

Асоціація правників України підготувала пам'ятку, в якій відповіла на запитання, присвячені правилам мобілізації українців у період дії воєнного стану.

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Хто має вручати повістку?

Вручити повістку може працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі освітніх установ, фізичні особи-підприємці, які керують багатоквартирними будинками, власники будинків.

Який вигляд повинна мати повістка?

У порядку денному вказуються:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса;

місце роботи;

вид порядку денного (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу в ЗСУ);

дата, час і адреса, за якою необхідно з'явитися;

попередження щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦКСП.

Порядок денний — це письмовий документ, і законом не передбачено вручення повісток усно чи іншим чином, без видачі письмового документа.

[ + – ] Отримання повістки не означає обов'язковий призов до армії

Чи законний порядок денний, якщо в ньому ПІБ зазначені з помилкою?

Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися у військові частини або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки в строки, зазначені в отриманих документах. Порядок денний повинен бути вручений конкретній особі. Місце та час явки вказані на порядку денному.

Неправильна вказівка ПІБ у порядку денному або невказання дати явки знижують імовірність притягнення громадянина до відповідальності, якщо він із різних причин не з'явився за таким порядком.

Оскільки співробітники військкоматів і органів влади можуть зробити помилку, а захищати Україну є обов'язком громадянина, все ж таки слід з'явитися на вказане в порядку денному місце й уточнити, чи це був помилковий порядок денний, чи громадянина дійсно мобілізували на захист країни.

Де можуть вручити повістку?

Законодавством не визначено місця, де можна чи не можна вручати повістки. Фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де: на вулиці, на блокпостах, на робочому місці, в магазині.

Перед врученням повістки встановлюють особу військовозобов'язаного. Вручити повістку може співробітник ТЦКВП, а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі освітніх установ, фізичні особи-підприємці, які керують багатоквартирними будинками, власники будинків.

При врученні порядку денного громадянин повинен розписатися в отриманні та надалі з'явитися у вказану дату за вказаною адресою.

Чи можливе вручення повістки телефоном?

Законодавством не передбачений виклик у військкомат за допомогою телефонного зв'язку, оскільки громадянин має отримати повістку особисто під підпис. Тому отримання інформації про призов або запрошення у військкомат за допомогою телефонного зв'язку не може вважатися належним повідомленням.

Тим часом в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов'язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету. Це означає, що повістки можуть бути вручені на вулицях, на підприємствах, а також можуть надходити повідомлення про виклик по телефону. Тому в разі телефонного дзвінка з військкомату необхідно з'явитися у відповідний військкомат для отримання повістки.

Оскарження таких дій практично неможливе через обмежене функціонування судової системи й обставини воєнного стану.

Яка відповідальність за неявку до військкомату на виклик?

Судова практика довоєнного становища пов'язувала відповідальність саме з діями/бездіяльністю громадянина після отримання повістки, а не усної бесіди. Якщо громадянин був поінформований про необхідність з'явитися до військкомату якимось іншим способом, крім вручення повістки, слід мати на увазі, що ст. 337 Кримінального кодексу України говорить про ухилення від воєнного обліку після попередження, зробленого керівником ТЦКСП. Отже, за наявності доказів, навіть усного попередження (отриманого в належному процесуальному порядку запису розмови, акта) від керівника територіального центру комплектування, не можна виключати ризик притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу на суму від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 8500 грн) або виправних робіт на строк до одного року.

Якою є відповідальність за ухилення від призову?

Ризики істотно підвищуються, якщо громадянин отримав повістку та на вимогу з'явитися в ТЦКСП або військову частину для наступної служби не з'явився. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо неявки мають постійний характер, дії громадянина будуть розцінені як ухилення від служби в армії. Тоді військкомат надсилає до прокуратури відповідного листа, на підставі якого починають проводитись слідчі дії.

Нагадаємо, раніше пресслужба Сухопутних військ ЗСУ пояснила особливості нової хвилі мобілізації.

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