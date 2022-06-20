Вызвать в военкомат могут не только повесткой, но и по телефону — Ассоциация юристов

В условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, поэтому, если гражданин получил телефонный вызов в военкомат, нельзя его проигнорировать.

Ассоциации юристов Украины подготовила памятку, в которой ответила на вопросы, посвященные правилам мобилизации украинцев в период действия военного положения.

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Кто должен вручать повестку?

Вручить повестку может сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе образовательных учреждений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.

Как должна выглядеть повестка?

В повестке указываются:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);

дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;

предупреждения относительно необходимых документов;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

Повестка – это письменный документ, и законом не предусмотрено вручение повесток устно или иным образом, без выдачи письменного документа.

[ + – ] Получение повестки не означает обязательный призыв в армию

Законна ли повестка, если в ней ФИО указаны с ошибкой?

Во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах. Повестка должна быть вручена конкретному лицу. Место и время явки указаны в повестке.

Неправильное указание ФИО в повестке или неуказание даты явки снижают вероятность привлечения гражданина к ответственности, если он по разным причинам не явился по такой повестке.

Поскольку сотрудники военкоматов и органов власти могут совершить ошибку, а защищать Украину является обязанностью гражданина, все же следует явиться на указанное в повестке место и уточнить, была ли это ошибочная повестка или гражданина действительно мобилизовали в защиту страны.

Где могут вручить повестку?

Законодательством не определены места, где можно или нельзя вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, на блокпостах, на рабочем месте, в магазине.

Перед вручением повестки устанавливают личность военнообязанного. Вручить повестку может сотрудник ТЦКСП, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе образовательных учреждений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.

При вручении повестки гражданин должен расписаться в получении и в дальнейшем явиться в указанную дату по указанному адресу.

Возможно ли вручение повестки по телефону?

Законодательством не предусмотрен вызов в военкомат по телефонной связи, поскольку гражданин должен получить повестку лично под подпись. Поэтому получение информации о призыве или приглашении в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.

Между тем в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает самый высокий приоритет. Это означает, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также могут поступить сообщения о вызове по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.

Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.

Какова ответственность за неявку в военкомат по вызову?

Судебная практика довоенного положения связывала ответственность именно с действиями/бездействием гражданина после получения повестки, а не устной беседы. Если гражданин был проинформирован о необходимости явиться в военкомат каким-то другим способом, кроме вручения повестки, следует иметь в виду, что ст. 337 Уголовного кодекса Украины говорит об уклонении от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем ТЦКСП. Следовательно, при наличии доказательств, даже устного предупреждения (полученного в надлежащем процессуальном порядке записи разговора, акта) от руководителя территориального центра комплектования, нельзя исключать риск привлечения к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100–8500 грн) или исправительных работ на срок до одного года.

Какова ответственность за уклонение от призыва?

Риски существенно повышаются, если гражданин получил повестку и по требованию явиться в ТЦКСП или воинскую часть для последующей службы не явился. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если неявки носят постоянный характер, действия гражданина будут расценены как уклонение от службы в армии. Тогда военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.

Напомним, ранее пресс-служба Сухопутных войск ВСУ объяснила особенности новой волны мобилизации.

22 мая Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца до 23 августа. По словам нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского, Верховная Рада отменит военное положение в Украине, если ВСУ смогут деоккупировать украинские территории до конца лета.