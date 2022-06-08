Кого призовуть до армії: у ЗСУ пояснили особливості нової хвилі мобілізації

Українській армії насамперед потрібні фахівці дефіцитних спеціальностей із досвідом проходження військової служби. Тим, хто не має такого досвіду, спочатку потрібно буде пройти навчання.

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Під час призову з мобілізації перевагу насамперед віддають мотивованим, з високими морально-діловими рисами та відповідною підготовкою українцям. Про це пресслужба Сухопутних військ ЗСУ повідомила виданню "РБК-Україна", давши відповіді на найпоширеніші питання.

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Кого відправляють у бойові частини?

У бойові частини відправляють лише тих, хто має досвід проходження військової служби або навчальних зборів за відповідним військово-обліковим фахом. Українців із таким досвідом можуть одразу відправити до військових частин. Тих, хто не служив в армії, спочатку направляють у навчальні центри для підготовки за необхідними спеціальностями. Вони навчаються у спеціалізованих центрах, на полігонах, офіцери запасу проходять курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВНЗ.

Де можуть вручати повістки?

Посадовці територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки можуть вручати повістки за місцем проживання, за місцем роботи, а також на блокпостах, на вулиці та в інших громадських місцях. У повістці вказують дату та час прибуття до територіального центру для проходження медогляду. Повістки вручають тільки після встановлення особи людини.

[ + – ] Вручення повістки у військкомат іноді використовують як покарання, наприклад, за порушення правил дорожнього руху

Що означає отримання повістки?

Отримання повістки не означає обов'язкову мобілізацію. У військкомат насамперед викликають для перевірки облікових даних та проходження медогляду для визначення придатності до військової служби.

Яке покарання передбачено, якщо проігнорувати повістку?

Якщо не з'явитися на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можна отримати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

Поліція має право затримувати військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, та доставляти їх до територіальних центрів комплектування. Ст. 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Хто не підлягає призову під час мобілізації?

Перелік категорій громадян, які не підлягають призову, досить широкий. До них належать:

особи, заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями;

особи з інвалідністю або визнані військово-лікарською комісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Після цього терміну вони мають пройти медкомісію;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

громадяни, в яких дружина або чоловік має інвалідність, один з батьків або батьків подружжя (дружини) має інвалідність І чи ІІ групи;

народні депутати України.

Як повідомляли, 22 травня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на три місяці до 23 серпня. За словами нардепа від "Слуги народу" Федора Веніславського, Верховна Рада скасує воєнний стан в Україні, якщо ЗСУ зможуть деокупувати українські території до кінця літа.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Львівській області можуть призвати до армії ще 70 тис. військовозобов'язаних. Загалом, за три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в області призвали близько 40 тис. осіб.