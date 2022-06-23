В Україні зміниться система призову до армії, — Зеленський (відео)

За словами президента, чинити, як раніше, буде неправильно з погляду захисту країни. І додав, що зараз розглядається модель призову, як в Ізраїлі, де чоловіки проходять військову службу 30 місяців, а жінки — 12.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні доведеться змінити правила призову в армію. Зараз розглядається кілька моделей майбутньої безпекової реформи ЗСУ, а одна з них — як в Ізраїлі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з ізраїльськими студентами.

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За його словами, війна в країні змусила сотні тисяч людей не лише взяти до рук зброю, а й навчитися користуватися нею. Нова модель призову розглядатиметься та обговорюватиметься разом із громадськістю. Зеленський додав, що вже зараз зрозуміло, що багато українців знатимуть, як воювати і поводитися зі зброєю. Це також пов'язано з тим, що в країні виникла територіальна оборона, куди вступили сотні тисяч громадян.

"Як раніше, з погляду захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так уже не буде, і підхід буде змінено і для студентства тощо", — заявив президент.

Яка модель призову в Ізраїлі

В Ізраїлі існує обов'язковий призов для всіх громадян Ізраїлю віком від 18 років, це стосується і чоловіків, і жінок, які є євреями. Відповідно до "Закону про військову службу" Ізраїлю термін проходження служби для чоловіків становить 30 місяців, а для жінок — 12. Багато солдатів, які пройшли обов'язкову службу, також повинні перебувати в резерві відповідно до потреб армії. Також більшість майбутніх студентів призиваються до ізраїльської армії, а середній вік студента-першокурсника в країні становить близько 23 років.

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Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що у Верховній раді хочуть звільнити від мобілізації українців, чиї батьки й інші члени сім'ї загинули чи зникли під час бойових дій.

Раніше Фокус розбирався, як відбувається мобілізація в Україні через вторгнення Росії.