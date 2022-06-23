В Украине поменяется система призыва в армию, — Зеленский (видео)

По словам президента, поступать как раньше будет неправильно с точки зрения защиты страны. И добавил, что сейчас рассматривается модель призыва как в Израиле, где мужчины проходят военную службу 30 месяцев, а женщины — 12.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине придется изменить правила призыва в армию. Сейчас рассматривается несколько моделей будущей реформы безопасности ВСУ, а одна из них — как в Израиле. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с израильскими студентами.

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По его словам, война в стране заставила сотни тысяч людей не только взять в руки оружие, но и научиться пользоваться ним. Новая модель призыва будет рассматриваться и обсуждаться вместе с общественностью. Зеленский добавил, что уже сейчас понятно, что многие украинцы будут знать, как воевать и обращаться с оружием. Это также связанно с тем, что в стране появилась территориальная оборона, куда вступили сотни тысяч граждан.

"Как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное", — заявил президент.

Какая модель призыва в Израиле

В Израиле существует обязательный призыв для всех граждан Израиля старше 18 лет, это касается и мужчин, и для женщин, которые являются евреями. Согласно "Закону о воинской службе" Израиля, срок прохождения службы для мужчин составляет 30 месяцев, а для женщин — 12. Многие солдаты, прошедшие обязательную службу, также должны находиться в резерве в соответствии с потребностями армии. Также большинство будущих студентов призываются в израильскую армию, а средний возраст студента-первокурсника в стране составляет около 23 лет.

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Напомним, 22 июня стало известно, что в Верховной раде хотят освободить от мобилизации украинцев, чьи родители и другие члены семьи погибли или пропали в ходе боевых действий.

Ранее Фокус разбирался в том, как происходит мобилизация в Украине из-за вторжения России.