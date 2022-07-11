Постраждалі під час війни українці можуть безплатно отримати протези та коляски, — Кабмін

На безплатне протезування можуть розраховувати учасники бойових дій та мирні громадяни, які отримали каліцтва під час агресії РФ.

Громадяни, які отримали інвалідність під час повномасштабної агресії РФ проти України, можуть безплатно отримати необхідні протези та коляски. Про це в спеціальній пам'ятці повідомило Міністерство соціальної політики України.

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За даними відомства, на безплатні протези та засоби реабілітації можуть розраховувати:

особи з інвалідністю, зокрема діти;

учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію, каліцтва чи захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період ведення бойових дій;

мирні громадяни, які постраждали під час бойових дій;

люди похилого віку (протези верхніх і нижніх кінцівок, допоміжні засоби для їх кріплення).

Зокрема, йдеться про такі засоби реабілітації:

протезно-ортопедичні вироби, зокрема ортопедичне взуття;

спеціальні засоби самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухливості, пересування та підйому;

меблі та обладнання;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Для протезування використовуватимуть не лише вітчизняні, а й імпортні деталі, зокрема:

колінні вузли;

штучні стопи;

компоненти до протезів верхніх кінцівок;

штучні кисті з тяговим керуванням;

електричні штучні кисті.

Щоб отримати протези, коляски, а також компенсації за вже придбані своїм коштом такі засоби, необхідно подати відповідну заяву до органів соціального захисту та інших профільних державних служб. Порядок та форма подання документів наведені міністерством у пам'ятці.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України нещодавно анонсували створення у Львові Національного центру реабілітації для жертв війни Unbroken ("Незламні"), на базі якого проводитимуть робопротезування.

Раніше народні депутати Верховної Ради запропонували закликати на службу до армії людей з інвалідністю за їхньою згодою.