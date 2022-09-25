Виконали обіцянку: в Ізраїлі протезуватимуть поранених українських солдатів

Перші два українці вже сьогодні мають прибути до ізраїльської клініки, всього допомогу нададуть 20 військовослужбовцям.

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20 українських військовослужбовців, які потребують протезування та реабілітації, зможуть отримати медичну допомогу в Ізраїлі, повідомляє Newsru.

За даними видання, 25 вересня перші два українці мають прибути до Тель-Авіва, звідки їх відвезуть до медичного центру "Шиба" до Тель-а-Шомера. Це стало можливим завдяки досягненню угоди, яку кілька місяців домагався посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. У європейських лікарнях послуги протезування одержали сотні поранених українських воїнів.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц ще у травні заявив, що Україна може розраховувати на підтримку ізраїльтян.

"Ми виділимо додаткові мільйони шекелів на ліки, які будуть доставлені безпосередньо в Україну, та організуємо доставку поранених з України на лікування до Ізраїлю за наш рахунок, — пообіцяв тоді Горовіц. — Ізраїль засуджує жорстоке вторгнення Росії та підтримує Україну. Це наша тверда значима позиція, і ми підкріплюємо її діями".

Через місяць українське посольство у Тель-Авіві розкритикувало ізраїльський уряд за затримки у виконанні обіцянки, яким "немає жодного виправдання". При цьому дипломати зазначили, що Ізраїль є міжнародним лідером у галузі протезування.

Крім військових, деякі країни допомагають і мирним жителям України, постраждалим під час російських обстрілів. Наприклад, у США пройшли курс реабілітації мешканці Краматорська, яких поранило влітку під час ракетного удару.

Влітку Міністерство соціальної політики України повідомило, що поранені під час бойових дій українці можуть безкоштовно отримати необхідні протези та коляски.

У червні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що через війну понад 500 українців потребують протезування. Щоб забезпечити їх медичною допомогою, у Львові хочуть збудувати Національний центр реабілітації жертв війни Unbroken ("Незламні"). У центрі не лише встановлюватимуть протези, а й вироблятимуть їх. Заявлена вартість проєкту становить 77 млн. євро.