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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ізраїль прийняв на лікування перших тяжкопоранених українських військових

українські військові, ампутація, поранення, ізраїль, лікування, реабілітація
Українські військові, які втратили кінцівки під час бойових дій на Донбасі

Першими до країни приїхали двоє українців з ампутаціями рук. Загалом система охорони здоров'я Ізраїлю готується прийняти 20 постраждалих із тяжкими бойовими пораненнями.

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Ізраїль прийняв на лікування двох перших українських військових з ампутаціями рук. Про це повідомляє портал Maariv із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Як уточнюється, з ініціативи МОЗ Ізраїлю за співпраці з Міністерством закордонних справ найближчими тижнями система охорони здоров'я країни прийматиме поранених військових із зон бойових дій в Україні.

Загалом до ізраїльських клінік прибуде майже 20 постраждалих із важкими ампутаціями кінцівок, які потребують комплексної реабілітації, додаткових операцій і потребують протезування.

Перші українські поранені прибули до шпиталю Шеба до Тель-ха-Шомера. Як уточнює видання Курсор, обидва військові пройдуть реабілітацію і встановлення протезів.

Інші бійці розподілятимуться по інших лікарнях.

Раніше Фокус уже розповідав про те, що в Ізраїлі протезуватимуть поранених українських солдат. Це стало можливим завдяки досягненню угоди, яку кілька місяців домагався посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нагадаємо, Ізраїль не визнає результатів псевдореферендумів в окупованих частинах України. Посол Ізраїлю Майкл Бродський заявив, що його країна виступає за суверенність і територіальну цілісність України.