Ізраїль прийняв на лікування перших тяжкопоранених українських військових

Першими до країни приїхали двоє українців з ампутаціями рук. Загалом система охорони здоров'я Ізраїлю готується прийняти 20 постраждалих із тяжкими бойовими пораненнями.

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Ізраїль прийняв на лікування двох перших українських військових з ампутаціями рук. Про це повідомляє портал Maariv із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Як уточнюється, з ініціативи МОЗ Ізраїлю за співпраці з Міністерством закордонних справ найближчими тижнями система охорони здоров'я країни прийматиме поранених військових із зон бойових дій в Україні.

Загалом до ізраїльських клінік прибуде майже 20 постраждалих із важкими ампутаціями кінцівок, які потребують комплексної реабілітації, додаткових операцій і потребують протезування.

Перші українські поранені прибули до шпиталю Шеба до Тель-ха-Шомера. Як уточнює видання Курсор, обидва військові пройдуть реабілітацію і встановлення протезів.

Інші бійці розподілятимуться по інших лікарнях.

Раніше Фокус уже розповідав про те, що в Ізраїлі протезуватимуть поранених українських солдат. Це стало можливим завдяки досягненню угоди, яку кілька місяців домагався посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нагадаємо, Ізраїль не визнає результатів псевдореферендумів в окупованих частинах України. Посол Ізраїлю Майкл Бродський заявив, що його країна виступає за суверенність і територіальну цілісність України.