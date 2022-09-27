Ізраїль не визнає результатів псевдореферендумів в окупованих частинах України

Як заявляє ізраїльський посол в Україні, Ізраїль визнає суверенність та територіальну цілісність нашої країни. Тим часом, окупанти вже намалювали майже 100% підтримку за "приєднання" до РФ.

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Посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський заявив, що його країна не визнає "референдуму" на окупованих частинах України. Про це він написав у Твіттері.

Ізраїль визнає суверенну та територіально цілісну Україну, тому він не визнаватиме результатів "референдуму" на території країни.

Зазначимо, у Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Луганській областях окупанти організували "референдум" про приєднання до Росії. "Голосування" проходило з 24 до 27 вересня. Після перших підрахунків окупанти вже заявляють про 90% підтримку за входження до складу РФ.

Спікер Радфеда Валентина Матвієнко заявила, що РФ може розглянути питання входження окупованих регіонів до складу Росії 4 жовтня на засіданні Ради Федерації.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, президент РФ Путін може оголосити про анексію окупованих територій 30 вересня. А російська влада думає над створенням нового федерального округу для всіх захоплених територій України. Його можуть назвати Кримським, а представником призначать колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.