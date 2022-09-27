Израиль не признает результаты псевдореферендумов в оккупированных частях Украины

Как заявляет израильский посол в Украине, Израиль признает суверенность и территориальную целостность нашей страны. Тем временем оккупанты уже нарисовали почти 100% поддержку за "присоединение" к РФ.

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Посол Израиля в Украине Майкл Бродский заявил, что его страна не признает "референдум" на оккупированных частях Украины. Об этом он написал в Твиттере.

Израиль признает суверенную и территориально целостную Украину, поэтому он не будет признавать результаты "референдума" на территории страны.

Отметим, в Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областей оккупанты организовали "референдум" о присоединении к России. "Голосование" проходило с 24 по 27 сентября. После первых подсчетов оккупанты уже заявляют о 90+% поддержке за вхождение в состав РФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, то РФ может рассмотреть вопрос вхождения оккупированных регионов в состав России 4 октября на заседании Совета Федерации.

Напомним, по данным британской разведки президент РФ Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий 30 сентября. А российские власти думают над созданием нового федерального округа для всех захваченных территорий Украины. Его могут назвать Крымским, а представителем назначат бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.