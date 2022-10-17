"Разрушит все отношения": Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине

Несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны израильских властей, экс-президент РФ уже грозит разрушением двухсторонних отношений.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Израиль начнет поставлять оружие Украине, то это разрушит все отношения между двумя странами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, поставки израильского оружия "киевскому режиму" станет опрометчивым шагом. Он разрушит межгосударственные отношения Израиля и России.

"Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями", — написал Медведев.

Также он в который раз назвал украинцев "н*ацистами" и "б*ндеровцами".

Добавим, официально власти Израиля не анонсировали изменений в поставках украинской армии. Только генерал-майор и министр по делам диаспоры Нахман Шая после сообщений о поставках иранских баллистических ракет в РФ призвал Израиль поставлять Украине военную помощь как это делает НАТО и США. Он заявил, что Израилю нужно занять позицию в кровавом конфликте.

Напомним, по данным СМИ, Израиль передает Украине разведданные о дронах-камикадзе, которые поставляются в ВС РФ. Также США передают ВСУ средства для борьбы с Shahed-136 с разрешения Израильской стороны, которая разрабатывала устройства для подавления.

Ранее израильский посол в Украине заявил, что Израиль помогает ВСУ, но осторожно так как в любой момент пороховая бочка, на которой сидит Израиль, может взорваться.