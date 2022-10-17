"Зруйнує всі відносини": Медведєв застеріг Ізраїль від постачання зброї Україні

Незважаючи на відсутність офіційних заяв із боку ізраїльської влади, експрезидент РФ уже погрожує руйнуванням двосторонніх відносин.

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Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Ізраїль почне постачати зброю Україні, то це зруйнує всі відносини між двома країнами. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Медведєва, постачання ізраїльської зброї "київському режиму" стане необачним кроком. Він зруйнує міждержавні відносини Ізраїлю та Росії.

"Якщо їм постачати зброю, тоді Ізраїлю вчасно оголосити Бандеру та Шухевича своїми героями", — написав Медведєв.

Також він укотре назвав українців "н*цистами" та "б*ндерівцями".

Додамо, офіційно влада Ізраїлю не анонсувала змін у постачаннях українській армії. Тільки генерал-майор і міністр у справах діаспори Нахман Шая після повідомлень про постачання іранських балістичних ракет в РФ закликав Ізраїль постачати Україні військову допомогу, як це робить НАТО та США. Він заявив, що Ізраїлю потрібно зайняти позицію у кривавому конфлікті.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ізраїль передає Україні розвіддані про дрони-камікадзе, які поставляються в ЗС РФ. Також США передають ЗСУ засоби для боротьби із Shahed-136 з дозволу Ізраїльської сторони, яка розробляла пристрої для придушення.

Раніше ізраїльський посол в Україні заявив, що Ізраїль допомагає ЗСУ, але обережно, оскільки будь-якої миті порохова бочка, на якій сидить Ізраїль, може вибухнути.