"Допомагаємо, але обережно": посол пояснив обмежену військову допомогу Ізраїлю Україні

За словами Міхаеля Бродського, Ізраїль сидить на вершині порохової бочки, яка будь-якої миті може перейти у військовий конфлікт. Тому насамперед Єрусалим думає про власну безпеку у питанні постачання зброї.

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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю "РБК-Україна" відповів на критику президента Зеленського про відсутність допомоги із ізраїльської сторони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він шокований відсутністю допомоги Ізраїлю. За словами Бродського, йому було боляче це чути через те, що Ізраїль із перших днів повномасштабного вторгнення надає гуманітарну допомогу Україні. Ізраїль прийняв чітко проукраїнську позицію, а слова Зеленського про військову допомогу "не зовсім відображають всю картину".

"Повторюся, Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоних ліній, які пов'язані зі складною ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль сидить на вершині порохової бочки, у будь-який момент може статися теракт, може утворитися передвоєнна чи воєнна ситуація. Тому Ізраїлю необхідно діяти обережно та думати про свою безпеку", — заявив Бродський.

Червоні лінії — це постачання зброї. Як запевняє посол, навряд позиція Ізраїлю зміниться після переобрання уряду. Однак вона може змінитися, оскільки війна в Україні — безпрецедентна. Ізраїль виходитиме із власних інтересів безпеки.

"Це не забаганка Ізраїлю, а турбота про життя та безпеку власних громадян та небажання відкривати ще один фронт з терористичними організаціями чи Іраном", — заявив посол Ізраїлю в Києві.

Нагадаємо, 28 вересня Ізраїль прийняв на лікування перших тяжко поранених українських військових. Загалом вони приймуть 20 бійців.

Раніше Ізраїль заявив, що не визнає результатів псведореферендумів в окупованих регіонах України.