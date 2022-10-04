"Помогаем, но осторожно": посол объяснил ограниченную военную помощь Израиля Украине

По словам Михаэля Бродского, Израиль сидит на вершине пороховой бочки, которая в любой момент может перейти в военный конфликт. Поэтому прежде всего Иерусалим думает о собственной безопасности в вопросе поставок оружия.

Related video

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "РБК-Украина" ответил на критику президента Зеленского об отсутствии помощи с израильской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он шокирован отсутствием помощи со стороны Израиля. По словам Бродского, ему было больно это слышать из-за того, что Израиль с первых дней полномасштабного вторжения оказывает гуманитарную помощь Украине. Израиль принял четко проукраинскую позицию, а слова Зеленского о военной помощи "не совсем отражают всей картины".

"Повторюсь, Израиль активно помогает Украине, но не переходя красных линий, которые связаны со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может произойти теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Поэтому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности", — заявил Бродский.

Красные линии — это поставки оружия. Как уверяет посол, вряд ли позиция Израиля измениться после переизбрания правительства. Однако она может измениться так как война в Украине — беспрецедентна. Израиль будет выходит из собственных интересов безопасности.

"Это не прихоть Израиля, а забота о жизни и безопасности собственных граждан и нежелании открывать еще один фронт с террористическими организациями или Ираном", — заявил посол Израиля в Киеве.

Напомним, 28 сентября Израиль принял на лечение первых тяжелораненых украинских военных. Всего они примут 20 бойцов.

Ранее Израиль заявил, что не признает результаты псведореферендумов в оккупированных регионах Украины.