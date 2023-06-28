Red alert в Украине: как именно будет работать израильская система раннего оповещения

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Израильская система раннего оповещения во время обстрелов "Цева адом" (Красный цвет, или Red Alert) заработает уже в июле-августе и распространится по всей Украине осенью.

Известно, что эта система, которую Израиль разрабатывал для Украины, летом будет размещена в Киеве, а осенью программа будет расширена и на другие города Украины.

Подготовка к реализации этого проекта началась еще в начале года. А в мае, ссылаясь на неназванных израильских и украинских официальных лиц, новостной сайт Walla сообщил, что офицеры командования тыла ЦАХАЛа в течение последних месяцев несколько раз встречались в Польше с офицерами из Украины для переговоров о развертывании системы, подобной той, что используется в Израиле.

Как эта система работает?

На картинке мы видим то, как визуально выглядит оповещение Red Alert, израильской программы, которая предупреждает местных жителей о приближении ракетных атак.

Что интересно, израильская система предупреждения использует сочетание радарных и электрооптических устройств для обнаружения запусков ракет, ракет и беспилотников, классификации размера и угрозы, которую они представляют, и определения на карте районов, находящихся в опасности.

Следовательно, граждане в этих районах получают предупреждения через сирены, оповещения на телефоны и сообщения на телевидении и радио.

Этой системе приписывают спасение сотен жизней в Израиле в течение многих лет во время вспышек насилия от террористических групп в секторе Газа и Ливане, которые запускали тысячи снарядов по израильским городам.

В последние годы точность системы повысили, чтобы она могла ограничить оповещение отдельными районами крупных городов.

В частности, в Сдероте система предупреждает жителей примерно за 15 секунд до подлета ракет к городу. В Ашкелоне — 30-32 секунды. В "поясе Газы" падение ракеты может быть менее чем через 8 секунд после оповещения.

Израильский радар "Цева адом" (Red Alert) является критически важным компонентом системы противоракетной обороны страны, которая включает несколько других передовых технологий, таких как система противоракетной обороны "Железный купол", система противоракетной обороны "David's Sling" и система противоракетной обороны "Стрела". Эти системы работают вместе, чтобы обеспечить многоуровневую защиту от ракетных угроз из разных источников.

Однако, в отличие от Израиля, система, предназначенная для развертывания в Украине, будет содержать лишь оповещение, без возможностей перехвата.

Чем именно будет полезна система "Цева адом" Украине?

Израильская система "Цева адом" ("Red Alert") может быть очень полезной для Украины в борьбе с ракетной угрозой. Так как система позволит украинским гражданам получить информацию об угрозе вовремя и повысить их безопасность.

Кроме уменьшения количества жертв, эта система раннего оповещения может также помочь в повышении эффективности военных действий. Украинские военные, зная о возможном ракетном нападении, будут иметь больше времени и возможностей для защиты и ответа на агрессию.

Что важно, Израиль имеет большой опыт в борьбе с ракетной угрозой, который может быть использован для разработки оптимальной модели этой системы для Украины. И эта модель будет актуальна и после завершения войны.

Победа не гарантирует завершения ракетных обстрелов: кому как не Израилю знать об этом.

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