"Заважала спати": під Одесою монтажною піною залили сирену повітряної тривоги, — соцмережі (фото)

Пошкоджена система оповіщення була однією з перших, встановлених під час повномасштабного вторгнення. Обладнання придбали "своїми силами" і раніше невідомі вже хотіли її спалити.

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Невідомі зловмисники у місті Теплодар Одеської області задули сирену повітряної тривоги на даху одного з будинків, використавши монтажну піну. Швидше за все, до таких дій вдалися місцеві жителі, яким "заважали гучні звуки". Про це йде мова у повідомленні Telegram-каналу "Офіційний Теплодар".

Про пошкоджену систему оповіщення відомо, що вона була однією з перших, яку встановили на початку російського повномасштабного вторгнення. Її придбали "своїми силами" і свого часу цю сирену хотіли спалити.

"Вже був випадок підпалу, але фахівцям вдалося відновити. Але це черговий випадок мародерства, і на жаль, знову мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати", — наголошується в повідомленні.

Система оповіщення у Теплодарі

Система оповіщення у Теплодарі

Також зазначається, що виведення сирени з ладу – це велика проблема для Теплодара, тому що населення більшої частини населення міста складається з людей похилого віку, які не користуються сучасними гаджетами. Тому сирена для них єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Інцидент зі системою сповіщення також прокоментував один з місцевих пабліків. Автори публікації стверджують, що невідомі монтажною піною залили сирену повітряної тривоги, бо "вона заважала спати".

12 грудня повідомлялося про тимчасове припинення роботи системи сповіщення у Сумах. Це було спричинено збоями в роботі мобільного оператора "Київстар".

Також 6 жовтня Фокус писав, що у Києві повноцінно повинна запрацювати нова система оповіщення, яка буде вказувати напрямок ворожих ракет.