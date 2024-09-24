Горить у двох точках: у Бєлгороді чули вибухи, губернатор підтвердив пожежі та руйнування (відео)

У Бєлгороді між сигналом тривоги та повідомленням про вибухи пройшло менш як 20 хвилин, свідчать дописи у місцевих пабліках. Губернатор Бєлгородської області повідомив про роботу ППО, але мовчить про можливі прильоти.

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Увечері 24 вересня жител Бєлгорода почули сигнал повітряної тривоги та були змушені ховатися в укриттях, очікуючи ймовірного ракетного удару. На території населеного пункту пролунали вибухи, здійнялись стовпи вогню та диму. Про вечірні інциденти губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков відзвітував у Telegram-каналі.

Гладков опублікував повідомлення про загрозу ракетного удару по Бєлгороду о 19:38 24 вересня. Чиновник написав росіянам, що їм було б краще спустись у підвали. За пів години він заявив, що над регіоном начебто працювали засоби протиповітряної оборони (ППО) ЗС РФ: влучання не підтверджував. Після роботи систем ППО у місті почалась масштабна пожежа, яка охопила чотири будинки. Крім того, зазнали пошкодження понад 20 інших споруд і поранено чотирьох росіян. Посадовець пояснив, що на місці інциденту розгортають ситуаційний центр та працюють пожежники.

Вибухи у РФ - Гладков про Бєлгород 24 вересня Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки що не коментувало вибухів у Бєлгороді, які стались увечері 24 вересня.

Вибухи у РФ — деталі прильотів у Бєлгороді 24 вересня

Перші повідомлення про вибухи та пожежі у Бєлгороді з'явились у місцевих пабліках близько 19:55 — через 15 хвилин після оголошення сигналу ракетної загрози о 19:38. На відео, опублікованих у мережі, можна почути сирени і враження росіян від того, що по них може вдарити засіб ураження. Також є кадри з наслідками удару — бачимо руїни будинку та громадян РФ, які риються в завалах.

У Telegram-каналі "Белгород №1" уточнили, де саме відбулись можливі прильоти — у південно-західній частині обласного центру та, ймовірно, на вулиці 8 Березня (західна околиця). Панорамні фото місця влучання показують заграву, яка освітлює кілька вулиць. Також помітно стовпи диму та ділянки з відкритим вогнем.

Зазначимо, вдень 24 вересня ЗС РФ вдарили по Салтівському та Київському районах Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехова. Удару завдали керовані авіаційні бомби: вони влучили по житловому будинку, який відновили після попереднього руйнування. Від вибуху обвалились квартири у цілій секції дев'ятиповерхівки. Попередньо відомо про трьох загиблих, поранено 15 людей, рятувальні роботи тривають, заявили у Харківській ОВА.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили про причини зміни активності ЗС РФ у Харківській області через бойові дії в Курській області РФ. Крім того, ГУР Міноборони заявило про взяття під контроль агрегатного заводу Вовчанську на схід від Харкова та опублікували фото з місця подій.