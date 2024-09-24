ЗС РФ перейшли в оборону під Харковом через Курську область: у Вовчанську використовують ТОС-1А "Буратіно", — ISW

За словами аналітиків, російські війська за допомогою термобаричної зброї ТОС-1А намагаються деблокувати свої сили на Агрегатному заводі у Вовчанську.

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Російські сили від наступу на північ від Харкова можуть переходити до оборонних дій. Імовірно, через вторгнення України в Курську область. Спікер оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що російські сили ведуть оборонні дії на лінії Глибоке-Липці. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 23 вересня.

Заступник командира українського батальйону БПЛА, що діє на харківському напрямку, вважає, що поява українських сил у Курській області могла вплинути на становище на лінії фронту в Харківській.

Перехід в оборону пояснюється передислокацією підрозділів 155-ї бригади морської піхоти з півночі Харківської області в Курську. Саранцев також зазначив, що російські війська зміцнюють позиції й покращують логістику на лінії Глибоке-Липці, щоб підготуватися до майбутніх спроб повернути втрачені позиції.

Карта ISW: Бої в Харківській області

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська атакували біля Липців 23 вересня, в ISW спостерігали кадри, спочатку опубліковані 3 вересня, які показують, що ЗС РФ незначно просунулися на захід від Глибокого. За словами Саранцева, війська РФ продовжують дистанційно мінувати територію на півночі Харківської області з використанням мін ПФМ-1 "Лепесток" — це складне завдання для українських військ через камуфляж і пластикову конструкцію мін.

Водночас представники ЗСУ повідомили, що війська РФ продовжують наступальні операції на північний схід від Харкова й атакували біля Вовчанська і Тихого 22 і 23 вересня.

За даними ЗСУ, російські війська укріплюють свої позиції біля Стариці та проводять евакуацію поранених із передових позицій біля населеного пункту. Саранцев додав, що російські війська дедалі частіше використовують термобаричні артилерійські системи ТОС-1А проти території на Агрегатному заводі у Вовчанську, намагаючись деблокувати російські війська, які наразі перебувають на заводі, що призводить до випадків "вогню по своїх".

Представник ОТГВ "Харків" також зауважив, що російські сили можуть використовувати великі підземні споруди Агрегатного заводу як укриття. Для доставлення вантажів російським військовослужбовцям, заблокованим на Агрегатному заводі, використовують безпілотники. На передових позиціях у напрямку Харкова для поповнення запасів російських військ застосовують також 1-3 бронемашини радянських часів.

Офіцер НГУ повідомив, що наразі українські сили не можуть почати великомасштабний контрнаступ у Вовчанську, тому що у російських сил перевага в живій силі й техніці.

Нагадаємо, що під час нічної атаки балістикою і "шахедами" в Полтавській області частковий блекаут.

Також повідомлялося про "кліщі" навколо Вугледара і можливу втрату найважливішого для ЗСУ міста.