ВС РФ перешли в оборону под Харьковом из-за Курской области: в Волчанске используют ТОС-1А "Буратино", — ISW

По словам аналитиков, российские войска с помощью термобарического оружия ТОС-1А пытаются деблокировать свои силы на Агрегатном заводе в Волчанске.

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Российские силы от наступления к северу от Харькова могут переходить к оборонительным действиям. Предположительно, из-за вторжения Украины в Курскую область. Спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские силы ведут оборонительные действия на линии Глубокое-Липцы. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 23 сентября.

Замкомандира украинского батальона БПЛА, действующий на харьковском направлении, считает, что появление украинских сил в Курской области могло повлиять на положение на линии фронта в Харьковской.

Переход в оборону объясняется передислокацией подразделений 155-й бригады морской пехоты с севера Харьковской области в Курскую. Саранцев также отметил, что российские войска укрепляют позиции и улучшают логистику на линии Глубокое-Липцы, чтобы подготовиться к будущим попыткам вернуть утраченные позиции.

Карта ISW: Бои в Харьковской области

По данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали около Липцев 23 сентября, в ISW наблюдали кадры, первоначально опубликованные 3 сентября, показывающие, что ВС РФ незначительно продвинулись к западу от Глубокого. По словам Саранцева, войска РФ продолжают дистанционно минировать территорию на севере Харьковской области с использованием мин ПФМ-1 "Лепесток" — это сложная задача для украинских войск из-за камуфляжа и пластиковой конструкции мин.

В то же время представители ВСУ сообщили, что войска РФ продолжают наступательные операции к северо-востоку от Харькова и атаковали около Волчанска и Тихого 22 и 23 сентября.

По данным ВСУ, российские войска укрепляют свои позиции около Старицы и проводят эвакуацию раненых с передовых позиций около населенного пункта. Саранцев добавил, что российские войска все чаще используют термобарические артиллерийские системы ТОС-1А против территории на Агрегатном заводе в Волчанске, пытаясь деблокировать российские войска, в настоящее время находящиеся на заводе, что приводит к случаям "огня по своим".

Представитель ОТГВ "Харьков" также заметил, что российские силы могут использовать крупные подземные сооружения Агрегатного завода в качестве укрытия. Для доставки грузов российским военнослужащим, заблокированным на Агрегатном заводе, используют беспилотники. На передовых позициях в направлении Харькова для пополнения запасов российских войск применяют также 1-3 бронемашины советских времен.

Офицер НГУ сообщил, что в сейчас украинские силы не могут начать крупномасштабное контрнаступление в Волчанске, т.к. у российских сил преимущество в живой силе и технике.

Напомним, что во время ночной атаки баллистикой и "шахедами" в Полтавской области частичный блэкаут.

Также сообщалось о "клещах" вокруг Угледара и возможной потере важнейшего для ВСУ города.