В Крыму ФСБ РФ задержала украинку: через два года объявили подозрение в шпионаже, детали

По информации правозащитников, задержанной может быть Анна Ельцова. 23-летней девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации обвиняет гражданку Украины 2001 года рождения в том, что она собирала и передавала Службе безопасности Украины данные о вооруженных силах РФ. О задержании украинки пресс-служба ФСБ заявила 18 октября.

Россияне утверждают, что жительница Херсонской области установила контакт с представителями СБУ и собирала и пересылала куратору в Telegram показания о пунктах размещения личного состава российских войск на Херсонщине.

Сейчас украинку держат под стражей.

Следственный отдел "Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю" возбудил уголовное дело по статье 276 УК России — "Шпионаж". Статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

ФСБ могли похитить задержанную значительно раньше

Имя задержанной не разглашается, однако по информации правозащитной инициативы "Трибунал. Крымский эпизод" ею может быть Анна Ельцова. Оккупанты похитили ее еще в конце 2022 года и почти два года держат в следственном изоляторе Симферополя без связи с семьей и внешним миром.

"Вероятно, у ФСБ только сейчас дошли руки оформить обвинение в шпионаже", — предполагают представители инициативы.

Правозащитники также отмечают, что похищение и незаконное удержание в неволе людей — это военное преступление, которое имеет признаки преступления против человечности и ставит под сомнение любые обвинения.

Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что неизвестный разбил окно и поджег изнутри областное управление ФСБ в Новосибирске.

1 октября в СБУ сообщали, что задержали киллера ФСБ, который пытался убить в Запорожье чиновника Мелитопольского горсовета. Пострадавший выжил после покушения, а подозреваемого в преступлении задержали при попытке сбежать в Мелитополь.