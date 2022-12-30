Кремль планирует преподнести захват Бахмута как важную победу, — эксперт

По словам сотрудника Кембриджского университета Джона Рузенбика, текущее положение не очень духоподъемное для российской армии. По данным "Института изучения войны", затраты за 6 месяцев ожесточенных боев перевешивают любое оперативное преимущество в районе Бахмута.

Related video

Некоторые военные исследователи считают, что в стратегическом отношении значение Бахмута не столь высоко. Другие же утверждают, что его захват откроет ВС РФ путь к Славянску и Краматорску, важным промышленным центрам. Об этом сообщает Sky News.

Джон Рузенбик, сотрудник Кембриджского университета, заявил, что, захватив территорию этого населенного пункта, Кремль сможет показать это в качестве достижения.

"Как и в любой войне, нужно уметь демонстрировать свои достижения, которых у РФ с начала лета было немного", — сказал эксперт, добавив, что сложившееся положение вещей не очень духоподъемное для российской армии.

"Конечно, многие люди в РФ понимают, что война складывается не очень хорошо для них", — сказал он.

Вместе с тем, под данным "Института изучения войны", захват города предоставит очень немного в плане оперативного преимущества.

"Затраты за шесть месяцев жестоких боев на истощение в районе Бахмута намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от его захвата", — говорится в сводке.

[ + – ] Карта боев в Бахмуте

В Бахмуте, население которого до масштабного вторжения российских войск составляло 70 тыс. жителей, сейчас остается меньше 12 тыс.

В последние месяцы город стал местом одной из крупнейших с начала масштабного вторжения ВС РФ битв. Оставшиеся в городе жители вынуждены прятаться в подвальных холодных помещениях.

Напомним, что, по информации британской разведки, главная задача командующего ЗВО РФ, удержать Кременную и Сватово. Новому командующему западным военным округом ВС РФ Евгению Никифорову поручена задача остановить попытку наступления ВСУ в Луганской области, отмечают представители британского Минобороны.

Ранее Фокус сообщал, что в ОП рассказали, сколько городов и сел освободили ВСУ. В общей сложности, почти две тысячи.