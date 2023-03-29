"Не место на нашей земле": бойцы ВСУ уничтожили российский миномет "Тюльпан" (видео)

Украинская артиллерия "отработала" по военной технике оккупантов, после чего "Тюльпан" задымился и взорвался вместе с боекомплектом.

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Украинские военные уничтожили на поле боя российский самоходный миномет "Тюльпан". Видеокадры опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.

"Ка*апским тюльпанам не место на нашей земле! Украинская артиллерия выпиливает российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан", — подписал военный опубликованное видео.

На заснятых с высоты птичьего полета видеокадрах видно, как воспламеняется самоходный миномет. Через несколько секунд происходит еще один взрыв и пламя охватывают всю технику. На смену огню приходит белый дым, который полностью окутывает уничтоженный "Тюльпан".

Самоходный миномет "Тюльпан": чем он примечателен

2С4 "Тюльпан" — это советский 240-мм самоходный миномет. Был разработан на Уральском заводе транспортного машиностроения.

Миномет предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Для наведения орудия, осуществления разведки местности днем и в ночной период времени, а также для стрельбы из пулемета, в командирской башенке установлен комбинированный прицел ТКН-3А с прожектором ОУ-3ГК.

По состоянию на 2021 год у РФ на вооружении находилось 430 единиц этот боевой техники. Из них 390 — на хранении.

Напомним, 29 марта стало известно, что украинские военные уничтожили более 1500 беспилотников типа "Орлан". По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это приблизительная статистика, которая относится к подсчету только указанного вида беспилотных аппаратов, при этом не учитываются подсчеты уничтоженных беспилотных квадрокоптеров и БПЛА тактического уровня.

Также мы информировали, что 28 марта артиллеристы уничтожили укрытие ВС РФ на Донбассе. Силы обороны Украины на Лиманском направлении зафиксировали враждебные позиции с помощью беспилотников.