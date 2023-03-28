"Запомнят надолго": артиллеристы уничтожили укрытие ВС РФ на Донбассе, — ГПСУ (видео)

Силы обороны Украины на Лиманском направлении зафиксировали враждебные позиции с помощью беспилотников.

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Украинская артиллерия успешно уничтожила укрытие российских захватчиков в Донецкой области. Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео 28 марта.

Расчет БПЛА пограничников корректировал украинскую артиллерию. Одна из бригад ВСУ получила соответствующие данные и уничтожила подразделения армии Российской Федерации.

"Такой горячий привет от украинских защитников оккупанты запомнят надолго", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что четкая и слаженная работа пограничников и артиллеристов смогла дать соответствующий результат. Подобная работа будет продолжаться и дальше.

Фокус 27 марта сообщал, что украинские защитники в Луганской области разбили вражеские БМП в Луганской области. Российские оккупационные подразделения потеряли большое количество личного состава и боевую технику. Украинским пограничникам удалось также уничтожить фортификационные постройки и блиндаж захватчиков. Пограничники и на этот раз с помощью беспилотников определили местонахождение вражеских войск. Украинские противотанкисты получили координаты расположения вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно отправила им соответствующие данные.

ВСУ 24 марта уничтожили передовой Т-90М "Прорыв" и БМП с оккупантами во время эвакуации. Захватчики решили на улице одного из временно оккупированных селений применить ремонтный тягач, чтобы провести эвакуацию подбитого Т-90М без гусеницы. Украинские защитники зафиксировали их действия, и этого не позволили сделать. Они вывели из строя современный российский танк и уничтожили боевую бронированную машину оккупантов. Подразделения армии РФ снова оказались в положении, когда, как они считают, их современная техника не может противодействовать Вооруженным силам Украины.