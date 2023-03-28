"Запам'ятають надовго": артилеристи знищили укриття ЗС РФ на Донеччині, — ДПСУ (відео)

Сили оборони України на Лиманському напрямку зафіксували ворожі позиції за допомогою безпілотників.

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Українська артилерія успішно знищила укриття російських загарбників на Донеччині. Державна прикордонна служба України опублікувала відео 28 березня.

Розрахунок БПЛА прикордонників корегував українську артилерію. Одна з бригад ЗСУ отримала відповідні дані та знищила підрозділи армії Російської Федерації.

"Такий гарячий привіт від українських захисників окупанти запам’ятають надовго", – зазначається у дописі.

У відомстві наголосили, що чітка та злагоджена робота прикордонників і артилеристів змогла дати відповідний результат. Подібна робота триватиме й надалі.

Фокус 27 березня повідомляв, що українські захисники на Луганщині розбили ворожі БМП на Луганщині. Російські окупаційні підрозділи втратили велику кількість особового складу та бойову техніку. Українським прикордонникам вдалося також знищити фортифікаційні споруди та бліндаж загарбників. Прикордонники й цього разу за допомогою безпілотників визначили місце перебування ворожих військ. Українські протитанкісти отримали координати розташування ворожого мотострілецького підрозділу. Аеророзвідка миттєво відправила їм відповідні дані.

ЗСУ 24 березня знищили передовий Т-90М "Прорив" та БМП з окупантами під час евакуації. Загарбники вирішили на вулиці одного з тимчасово окупованих селищ застосувати ремонтний тягач, щоб провести евакуацію підбитого Т-90М без гусениці. Українські захисники зафіксували їхні дії та цього не дозволили зробити. Вони вивели з ладу сучасний російський танк та знищили бойову броньовану машину російських окупантів. Підрозділи армії РФ знов опинилися у становищі, коли, як вони вважають, їхня сучасна техніка не може протидіяти Збройним силам України.