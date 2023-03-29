"Не місце на нашій землі": бійці ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан" (відео)

Українська артилерія "відпрацювала" по військовій техніці окупантів, після чого "Тюльпан" задимився і вибухнув разом із боєкомплектом.

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Українські воєнні знищили на полі бою російський міномет "Тюльпан". Відеокадри опублікував командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму телеграм-каналі.

"Ка*апським тюльпанам не місце на нашій землі! Українська артилерія випилює російський самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", — підписав воєнний опубліковане відео.

На знятих з висоти пташиного польоту відеокадрах видно, як спалахує самохідний міномет. Через кілька секунд відбувається ще один вибух й полум'я охоплюють усю техніку. На зміну вогню приходить білий дим, який повністю огортає знищений "Тюльпан".

Самохідний міномет "Тюльпан": чим він примітний

2С4 "Тюльпан" — це радянський 240-мм самохідний міномет. Був розроблений на Уральському заводі транспортного машинобудування.

Міномет призначений для знищення укріплених будівель, фортифікаційних споруд, скупчень живої сили та озброєння воєнної техніки противника, а також знищення об'єктів та цілей, ураження яких іншим артилерійським знаряддям недоступне.

Для наведення зброї, здійснення розвідки місцевості вдень та в нічний період часу, а також для стрільби з кулемета, у командирській вежі встановлено комбінований приціл ТКН-3А з прожектором ОУ-3ГК.

Станом на 2021 рік у РФ на озброєнні знаходилося 430 одиниць цієї бойової техніки. З них 390 мінометів – на зберіганні.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що українські воєнні знищили понад 1500 безпілотників на кшталт "Орлана". За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це приблизна статистика, яка стосується підрахунку лише зазначеного виду безпілотних апаратів, при цьому не враховуються підрахунки знищених безпілотних квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня.

Також ми інформували, що 28 березня артилеристи знищили укриття ЗС РФ на Донбасі. Сили оборони України на Лиманському напрямі зафіксували ворожі позиції за допомогою безпілотників.